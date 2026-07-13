Kene Sebebiyle Hayatını Kaybeden Kadın Toprağa Verildi - Son Dakika
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Kene Sebebiyle Hayatını Kaybeden Kadın Toprağa Verildi

13.07.2026 19:28
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Burdur'da ormanda kene yapışması sonucu KKKA teşhisi konulan 55 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Burdur'un Kemer ilçesinde yaklaşık 15 gün önce ormanda kene yapışmasının ardından hayatını kaybeden 55 yaşındaki kadın toprağa verildi.

Burdur'un Kemer ilçesine bağlı Akçaören köyünde yaklaşık 15 gün önce ormanda çalıştığı sırada F.D.'nin (55) vücuduna kene yapıştı. Akşam saatlerinde evine döndüğünde keneyi fark eden F.D., ertesi gün Burdur Devlet Hastanesine başvurdu. Burada bir gün gözetim altında tutulan F.D., kene kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesi üzerine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Alınan numuneler üzerinde Ankara'da yapılan incelemeler sonucunda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konulan F.D., yaklaşık bir haftadır tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti. Burdur Devlet Hastanesine getirilen F.D'nin cenazesi, daha sonra merkeze bağlı Kayış köyüne getirildi. Kadının cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından koruyucu kıyafet giyen yakınları tarafından alınan tedbirlerle toprağa verildi.

"Keneyi üçünü günde koparmışlar"

Cenazede konuşan Hüseyin Işık, "Cenaze sahibi en iyi arkadaşım olduğu için ben de katılmak zorunda kaldım. İşte köy yerinde ormana işçi, amele olarak gidiyorlar. Ablaya ormana gittikleri yerde kene yapışmış. Bu keneyi üçüncü günde koparmışlar. 3-4 gün sonra eşine 'Benim kafam dönüyor. AŞ ekmek canım istemiyor' demiş. Hastaneye götürmüşler. Burdur Devlet Hastanesinde 2-3 gün yatıyor. Antalya Araştırma Hastanesine sevk ediliyor. Sevk ettiğinde 5 gün normal bir odada kalmış. 5 gün sonra yoğun bakıma alıyorlar. Bir hafta sonra kırım zehri damardaki kan basıncı ciğeri patlatıyor. Bu sebepten dolayı ablamızı kaybettik" dedi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Sağlık, Burdur, Kemer, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kene Sebebiyle Hayatını Kaybeden Kadın Toprağa Verildi - Son Dakika

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