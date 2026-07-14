AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan'a umut hakkı da özel statü de yok - Son Dakika
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AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan'a umut hakkı da özel statü de yok

14.07.2026 06:39
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TBMM tatile girmeden yasalaştırılması hedeflenen Terörsüz Türkiye düzenlemesinde sona gelindi. AK Parti kaynakları, taslakta Abdullah Öcalan'a özel statü ya da umut hakkına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığını belirtirken, örgüt üyelerinin işledikleri suçlara göre tek tek değerlendirileceğini ve sadece örgüt üyeliği suçundan hüküm giyenler için yeni hukuki düzenlemeler yapılacağını ifade etti.

AK Parti ile DEM Parti arasında Meclis tatile girmeden yasalaştırılması konusunda mutabakata varılan Terörsüz Türkiye'ye ilişkin çerçeve yasa için çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın koordinasyonunda yürütülen hazırlıkların tamamlandığı, önümüzdeki süreçte muhalefet partilerinin de görüşlerinin alınacağı öğrenildi.

ÖCALAN'A ÖZEL DÜZENLEME YER ALMAYACAK

Edinilen bilgilere göre, kamuoyunda en çok tartışılan başlıklardan biri olan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özel statü verilmesine ilişkin taslakta herhangi bir düzenleme bulunmuyor.

AK Parti kaynakları, "Öcalan'la ilgili özel bir düzenleme olmaz. Umut hakkı, statü yok. Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum birine nasıl statü verilecek? Umut hakkı olması için de infaz yasasının değişmesi gerekiyor. Kişiye özel düzenleme yapılmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

PKK'LILAR SUÇLARINA GÖRE SINIFLANDIRILACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre AK Parti kaynakları, çerçeve yasanın feshedilen bir terör örgütüne ilişkin hukuki süreci düzenleyeceğini belirterek, örgüt üyelerinin tek tip değerlendirilmeyeceğini ifade etti.

Buna göre örgüt yöneticileri, bombalama eylemlerine katılanlar, asker ve polis şehit edenler, yardım ve yataklık yapanlar, herhangi bir suça karışmamış örgüt üyeleri ile cezaevinde bulunanlar ayrı kategorilerde ele alınacak.

Kaynaklar, "Hepsi aynı mantıkla ele alınamaz. Suçun ağırlığına bakılacak. Bunlara yönelik 'terör örgütü' suçlaması düşecek ancak diğer işledikleri suçlardan cezaları sürecek. Asıl amaç, suça karışmamış olanlar ile terör suçu nedeniyle cezaevinde bulunan 4 binden fazla kişinin topluma kazandırılması." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE DÖNECEK PKK'LILAR İÇİN AYRI SÜREÇ

Türkiye'ye dönecek PKK'lıların sayısının 3 ila 4 bin civarında olabileceği belirtilirken, bu kişiler hakkında da işledikleri suçlara göre hukuki işlem uygulanacağı ifade edildi.

Sadece örgüt üyeliği suçundan işlem gören kişilerin cezaevine girmeyeceği, haklarında adli kontrol tedbirlerinin uygulanacağı belirtildi.

CEZAEVİNDEKİ DOSYALAR TEK TEK İNCELENECEK

Taslağa göre cezaevinde bulunan örgüt üyelerinden yalnızca "örgüt üyeliği" suçundan hüküm giyenler, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından tahliye olabilecek.

AK Parti kaynakları, "Mevzuatımız terör suçuna ek ceza öngörüyor. Terör suçlaması düşerse bir anlamda ceza da ortadan kalkar. Ancak asker ya da polis şehit etmiş olanlar 'adam öldürme' suçundan ceza almaya devam edecek. Kalan cezaları cezaevinde geçirdikleri süreyi karşılıyorsa tahliye olacaklar. Yasa çıktıktan sonra tüm dosyalar tek tek değerlendirilecek." bilgisini paylaştı.

ÖCALAN İLE TEMASLAR SÜRÜYOR

Öte yandan devlet yetkililerinin hazırlanan yasa taslağı ile Türkiye'ye dönecek PKK'lılar ve üçüncü ülkelere gidecek örgüt yöneticilerine ilişkin liste konusunda İmralı'da Abdullah Öcalan ile temaslarını sürdürdüğü belirtildi. DEM Parti heyetinin de kısa süre içinde İmralı'ya yeni bir ziyaret gerçekleştirmesinin beklendiği ifade edildi.

MİT BAŞKANI KALIN'DAN TEMAS TRAFİĞİ

Bu süreçte MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Irak merkezi hükümeti, Kuzey Irak yönetimi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Bafıl Talabani ile görüşmeler yaptığı bildirildi. Güvenlik kaynaklarına göre görüşmelerde Irak'taki PKK mensuplarının durumu başta olmak üzere Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürütülen çalışmalar ve Türkiye'ye teslim edilecek örgüt üyelerine ilişkin teknik detaylar ele alındı.

Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da yasa çıkmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmemesi gerektiğini söyledi.

Abdullah Öcalan, AK Parti, İmralı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Abdullah Öcalan AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan'a umut hakkı da özel statü de yok - Son Dakika

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