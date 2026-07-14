Umman’da Üç Petrol Tankeri Hedef Alındı

ABD-İran savaşı şiddetlenerek devam ediyor. Son olarak Umman, ülkenin kara sularında Liberya bandralı 3 petrol tankerinin hedef alındığını duyurdu.

YARALILAR VE KAYIPLAR VAR

Umman Deniz Güvenliği Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Musandam vilayeti kıyısına 8,5 ve 9,6 mil mesafede bulunan Liberya bandralı "Mombasa B" ile "Stolt Magnesium" isimli petrol tankerlerinin hedef alındığı belirtildi.

Saldırı sonucu "Mombasa B" petrol tankerinin motorunu kaybettiği, Umman'a ait bir geminin kurtarma çalışmaları için olay bölgesine doğru hareket ettiği aktarıldı.

Saldırıya maruz kalan petrol tankerinde 21 kişiden oluşan mürettebatın tahliye edildiğine dikkat çekilen açıklamada, mürettebattan 6 kişinin yaralı olduğu bilgisi verildi.

"Stolt Magnesium" isimli tankerin ise ülke kıyısına 40 mil mesafede hedef alındığı, saldırı sonucu tankerin motor odasında yangın çıktığı kaydedildi. Açıklamada, Stolt Magnesium isimli gemideki 23 kişiden oluşan mürettebatın tümünün tahliye edildiği belirtildi.

BİRİ BAE MERKEZLİ ŞİRKETE AİT

Öte yandan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli bir şirkete ait Liberya bandralı "Al Bahyah" isimli petrol tankerinin de mürettebatından 18 kişinin kurtarıldığı ve 3 kişinin hala kayıp olduğu bildirildi.

“TÜM TARAFLARLA İŞBİRLİĞİNİ SÜRDÜRÜYORUZ” DEMİŞLERDİ

Umman, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin yeniden sağlanması için tüm taraflarla işbirliğini sürdürdüklerini açıklamıştı.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefere ilişkin yürütülen görüşmeler ve ortaya konan değerlendirmeler ışığında, ülkemizin uluslararası hukuka tam uyum çerçevesinde Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin yeniden tesis edilmesi amacıyla tüm taraflarla şeffaf ve tarafsız işbirliğini sürdürdüğünü teyit ediyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Umman'ın, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf bir devlet olarak üstlendiği yükümlülüklere tam bağlılığı bir kez daha vurgulanan açıklamada, tüm taraflara uluslararası hukuka saygı göstermeleri ve bu hukuk kuralları doğrultusunda hareket etmeleri çağrısı yapılmıştı.