Sosyal medyada yayılan bir video, eğitim camiasında tartışma başlattı. Görüntülerde sınıfta bulunduğu görülen bir öğretmen o anları dikkat çeken bir ifadeyle paylaşıyor.
Öğretmenin videoya "Hâlâ beni kıskandırmaya çalışıyor. Kızını çalıştığım koleje yazdırmış. Anlamadık sanki." notunu düştüğü görüldü.
Paylaşımın hangi okulda çekildiği ve videonun ne zaman kaydedildiği ise görüntülerden anlaşılamadı.
Kısa sürede yayılan video, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar öğretmenin sözlerini ve sınıfta bu şekilde video çekmesini eleştirirken, bazıları ise paylaşımın mizah amacıyla yapılmış olabileceğini savundu.
Son Dakika › Güncel › Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı - Son Dakika
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