Yüksekova'da pes dedirten manzara: Mezarlığın yanı başındaki alkol şişeleri tepki çekti - Son Dakika
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Yüksekova'da pes dedirten manzara: Mezarlığın yanı başındaki alkol şişeleri tepki çekti

13.07.2026 16:48
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin gece saatlerinde mezarlık çevresinde alkol alıp yüksek sesle müzik dinlemesine mahalle sakinleri tepki gösterdi. Vatandaşlar, manevi atmosfere saygısızlık yapıldığını belirterek denetimlerin artırılmasını talep etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar, bir mahalle mezarlığının yakınlarında alkol tüketilmesine ve yüksek sesli müzik açılmasına tepki gösterdi.

Esenyurt Mahallesi'ndeki mezarlığın çevresine kimliği belirsiz kişiler gece saatlerinde çevreye rahatsızlık verdi. Mezarlık çevresinde alkol alan, yüksek sesle müzik dinleyen şahıslar nedeniyle huzursuz olan mahalle sakinleri, duruma müdahale edilmesini istiyor. Sabah saatlerinde yakınlarının kabirlerini ziyarete giden vatandaşlar, çevreye atılmış çok sayıda alkol şişesi ve çöple karşılaştı. Hem çevre kirliliğine yol açan hem de mezarlığın manevi atmosferine gölge düşüren bu duruma tepki gösteren mahalle halkı, denetimlerin artırılmasını ve bu saygısızlığın önüne geçilmesini talep etti.

"Maneviyatımıza saygı gösterilmesini istiyoruz"

Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri şunları kaydetti:

"Gece saatlerinde buraya gelen bazı kişiler yüksek sesle müzik dinleyip alkol alıyorlar. Çevreye bıraktıkları şişeler ve çöpler hem doğayı kirletiyor hem de ebediyete intikal etmiş yakınlarımızın hatırasına büyük bir saygısızlık oluşturuyor. Burası bir eğlence yeri değil, kabir ziyaretlerinin yapıldığı, duaların okunduğu manevi bir alandır. Yetkililerden ve emniyet güçlerimizden bu bölgedeki devriyeleri artırmalarını, mezarlığımıza zarar veren bu kişilere karşı gerekli cezai işlemleri uygulamalarını bekliyoruz."

Vatandaşlar, mezarlık çevresinde benzer görüntülerin bir daha yaşanmaması için güvenlik önlemlerinin kalıcı hale getirilmesini istiyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yüksekova, 3. Sayfa, Güvenlik, Hakkari, Müzik, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yüksekova'da pes dedirten manzara: Mezarlığın yanı başındaki alkol şişeleri tepki çekti - Son Dakika

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