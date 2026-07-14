9 yıl sonra kritik gün! Reza Zarrab'ın cezası bugün belli oluyor - Son Dakika
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9 yıl sonra kritik gün! Reza Zarrab'ın cezası bugün belli oluyor

9 yıl sonra kritik gün! Reza Zarrab\'ın cezası bugün belli oluyor
14.07.2026 09:25
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ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi davasında suçunu kabul ederek savcılıkla iş birliği yapan Reza Zarrab hakkında yaklaşık 9 yıl sonra karar günü geldi. New York'taki federal mahkemenin bugün Zarrab'ın cezasını açıklaması beklenirken, Zarrab'ın ifadeleri geçmişte Halkbank davası ile eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Mehmet Hakan Atilla hakkındaki süreçlerde de önemli rol oynamıştı.

ABD'de İran'a yönelik yaptırımların yasa dışı yollarla delinmesine ilişkin davada kritik bir aşamaya gelindi. Suçunu kabul ederek savcılıkla iş birliği yapan Reza Zarrab hakkında yaklaşık 9 yıl sonra hüküm açıklanacak.

New York Manhattan'daki federal mahkemede görülecek duruşmada, Zarrab'ın alacağı ceza belli olacak.

9 YIL ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Reza Zarrab, 19 Mart 2016'da ailesiyle birlikte gittiği Miami'de ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından gözaltına alınmış, 21 Mart 2016'da ise tutuklanmıştı.

Zarrab'ın tutuklanması, İran'a yönelik yaptırımların delinmesindeki rolü nedeniyle Halkbank hakkında da ABD'de dava açılmasına neden olmuştu.

SUÇUNU KABUL EDİP SERBEST KALDI

Savcılıkla iş birliğine giden ve suçunu kabul eden Zarrab, 2018 yılında kefaletle serbest bırakıldı. Mahkemedeki ifadelerinde eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a 45-50 milyon euro ile 7 milyon dolar rüşvet verdiğini, Çağlayan'ın İran ile yapılan ticaretten kâr payı istediğini öne sürdü.

Zarrab ayrıca, İran'a petrol ve doğal gaz ödemelerinin yaptırımları aşacak şekilde nasıl gerçekleştirildiğini de mahkemede ayrıntılarıyla anlattı.

HAKAN ATİLLA DAVASINDA DA TANIKLIK YAPTI

Zarrab, 2017 yılında ABD'de yargılanan dönemin Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla aleyhine de tanıklık yaptı. Atilla, İran yaptırımlarının delinmesindeki rolü nedeniyle 28 ay tutuklu kaldıktan sonra 2019 yılında Türkiye'ye döndü. Daha sonra Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Atilla, iki yıl sonra bu görevinden ayrıldı.

HALKBANK DAVASI DÜŞMÜŞTÜ

ABD'de yaklaşık 9 yıldır devam eden Halkbank davası ise Haziran 2026'da düştü. ABD Adalet Bakanlığı ile Halkbank arasında Mart ayında anlaşmaya varılmıştı.

ABD'de yetkili makamlarla iş birliği yapan tanıkların cezalarının, tanıklık ettikleri davaların tamamlanmasının ardından açıklanması yaygın bir uygulama olarak biliniyor.

Yargıç Richard Berman da Halkbank davasının düşürülmesi talebini değerlendirirken Zarrab'ın cezasının açıklanacağı bugünkü tarihi belirlemişti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Reza Zarrab 9 yıl sonra kritik gün! Reza Zarrab'ın cezası bugün belli oluyor - Son Dakika

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