Fısfıs İsmail'den Haluk Levent çıkışı: Kaç kere yalvardım

Çocuklar Duyasın dizisinde canlandırdığı Fısfıs İsmail karakteriyle bilinen oyuncu Süleyman Yağcı, gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent'e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Yağcı, Levent'e yönelik önceki eleştirileri nedeniyle kendisine tepki gösterenlere de seslendi.

990 MİLYON LİRALIK BAHİS İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Haluk Levent ve Haluk Levent'in danışmanlığını yaptığı belirtilen avukat Ece Güner dahil 20 kişi, 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Örgüt üyeliği' suçlarından gözaltına alındı.

Haluk Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği belirlendi. Ayrıca Ahbap Derneği'nin hesabından, asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına ise 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Soruşturma haberi gündeme bomba gibi düşerken, Haluk Levent'e tepkiler de çığ gibi büyüyor. Çocuklar Duyasın dizisinde canlandırdığı Fısfıs İsmail karakteriyle bilinen oyuncu Süleyman Yağcı, yayınladığı bir video ile Haluk Levent'e yönelik sert ifadeler kullandı.

Yağcı, daha önce Haluk Levent hakkında eleştiri videoları paylaştığını ve bunu yaptığı için çeşitli çevrelerden büyük tepkiler aldığını söyledi.

Süleyman Yağcı, "Kaç kere video yaptım. Kaç ay yalvardım. Haluk Levent denen bu soysuz hırsızdır, kumarbazdır. Beni eleştirenler, bana küfür edenler, neredesiniz şimdi? Ben sizi de Haluk Levent'i de Allah'a havale ediyorum" dedi.

"ZİNDANDA ÖLÜNCEYE KADAR..."

Yağcı, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İnsanlar size güveniyor çünkü onlar temiz insanlar, saf insanlar. Yardım etmek istiyor. Duygularıyla oynuyorsunuz. Jet Fadıllar, Tosuncuklar... İşte şimdi de Haluk Levent ve daha gerisi de gelir, böyle çıkarlar gelirler.

Ama bunları zindana ölünceye kadar, hiç gün ışığı görmeden mahpus edersen, bu devlet bunların hesabını ağır bir şekilde sorarsa, gerisi bunu yapamaz.

Lanet olsun. Kim kimin duygularıyla oynuyorsa, kim kimin saf, temiz inançlarıyla oynuyorsa Allah onu kahretsin ya.

Arkadaşlar, bu işin siyasi tarafı yoktur. Bu iş tamamen ahlaki bir değerdir. Bu tür insanlara destek veren, yanında olan kişiler de ahlak yoksunudur. Hırsız hırsızdır, alçak alçaktır, sahtekar sahtekardır. Hırsızın, sahtekarın, alçağın partisi, dini, ırkı yoktur. Yazık ya, yazık.

Milyonlarca lirayla sen git kumar oyna, bahis oyna. İnsanların duygularıyla oyna. Seni var ya, seni kömür ocaklarında nasıl ölünceye kadar çalıştırırım biliyor musun? Şu ülkede Allah bana bir İçişleri Bakanlığı, bir Adalet Bakanlığı, bir Maliye Bakanlığı nasip etsin de görelim bakalım."