Doğa yürüyüşüne çıkan İsmail Ekin 8 gün sonra ölü bulundu - Son Dakika
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Doğa yürüyüşüne çıkan İsmail Ekin 8 gün sonra ölü bulundu

12.07.2026 14:04
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İzmir'de 8 gün önce doğa yürüyüşü için evden çıkan 40 yaşındaki İsmail Ekin'in cansız bedeni Urla'da bulundu. Arama çalışmalarının ardından cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İzmir'de 8 gün önce doğa yürüyüşü yapmak için evden çıkan 40 yaşındaki İsmail Ekin'in Urla'da cansız bedeni bulundu.

İzmir'in Konak ilçesindeki evinden doğa yürüyüşü yapmak için 8 gün önce çıkan İsmail Ekin, bir daha evine dönmedi. Yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekin'in en son Çeşme ilçesi Alaçatı Delikli Koy mevkiinde görüldüğü iddiaları üzerine jandarma, sahil güvenlik ve arama kurtarma ekipleri tarafından, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı ancak Ekin'e ulaşılamadı.

Yürütülen çalışmaların ardından Ekin'in cansız bedeni, Urla ilçesi Zeytineli Mahallesi'nde bulundu. Ekin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Doğa yürüyüşüne çıkan İsmail Ekin 8 gün sonra ölü bulundu - Son Dakika

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