27 kişinin öldüğü faciada şoke eden detay! Müşteriler kaçmasın diye çıkışı kilitlemişler - Son Dakika
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27 kişinin öldüğü faciada şoke eden detay! Müşteriler kaçmasın diye çıkışı kilitlemişler

13.07.2026 11:30
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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 27 kişinin hayatını kaybettiği pub yangınına ilişkin soruşturmada çarpıcı ihmal iddiaları ortaya çıktı. İlk incelemelere göre acil çıkış kapılarından birinin müşterilerin hesap ödemeden çıkmasını önlemek amacıyla kilitlendiği, diğer çıkışların ise masa ve bira kasalarıyla kapatıldığı öne sürüldü. Alevlerden kaçamayan çok sayıda kişinin binanın arka bölümündeki tuvaletlerde hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili ihmal soruşturması sürüyor.

Bangkok'ta hafta sonu gece saatlerinde meydana gelen ve 27 kişinin yaşamını yitirdiği pub yangınına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Polis, olayın çıkış nedeninin yanı sıra işletmedeki olası ihmaller üzerinde de duruyor.

Yetkililer, yangının kısa sürede tüm mekanı sarmasının ardından içeride bulunan çok sayıda kişinin çıkış yollarını bulamadığını belirtti.

"MÜŞTERİLER KAÇMASIN" DİYE ÇIKIŞ KAPISI KİLİTLENMİŞ

Olay yerinde inceleme yapan Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul'a verilen bilgiye göre, işletmede daha önce acil çıkış olarak kullanılan kapılardan biri cıvatalanarak kullanılamaz hale getirildi.

İlk belirlemelere göre işletme sahibinin, müşterilerin hesap ödemeden çıkmasını engellemek amacıyla bu kapıyı kilitlediği öne sürüldü. Kapının üzerinde ise "Sadece personel" yazısının bulunduğu ve müşterilerin buranın acil çıkış olduğunu bilmediği belirtildi.

27 kişinin öldüğü faciada şoke eden detay! Müşteriler kaçmasın diye çıkışı kilitlemişler

BİRA KASALARI VE MASALAR ÇIKIŞLARI KAPATTI

Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt da binada bulunan iki acil çıkıştan birinin önünde bira kasalarının, diğerinin önünde ise masaların bulunduğunu açıkladı.

Yetkililer, yangın sırasında bu engeller nedeniyle çok sayıda kişinin binadan çıkamadığını değerlendirirken, olayla ilgili adli incelemenin sürdüğünü bildirdi.

27 kişinin öldüğü faciada şoke eden detay! Müşteriler kaçmasın diye çıkışı kilitlemişler

ÇOK SAYIDA CESET TUVALETLERDE BULUNDU

Yangından kurtulanların ifadelerine göre alevlerin sahne kısmından yükseldiğini gören müşteriler, ön taraftan kaçamayınca binanın arka bölümüne yöneldi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı aramalarda çok sayıda kişinin tuvaletlerde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kurtarma ekipleri, dumandan kaçan müşterilerin çıkış yolu bulamayınca tuvaletlere sığındığını, ancak yoğun duman nedeniyle burada mahsur kaldıklarını ifade etti.

Olayda 27 kişi hayatını kaybederken, 63 kişi de yaralandı. Yaralılardan 22'sinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Bangkok, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Bangkok 27 kişinin öldüğü faciada şoke eden detay! Müşteriler kaçmasın diye çıkışı kilitlemişler - Son Dakika

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