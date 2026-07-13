Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi! Şifrelerini polisle paylaşmadı - Son Dakika
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Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi! Şifrelerini polisle paylaşmadı

13.07.2026 14:17
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent’in üzerinde yapılan aramada 4 cep telefonu bulundu. Levent soruşturmanın bu aşamasında cep telefonlarının şifrelerini emniyet birimleriyle paylaşmazken, yapılacak dijital incelemenin soruşturmanın seyrine katkı sağlaması bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlü şarkıcı Haluk Levent'le ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gözaltına alındığı sırada Levent'in üzerinde yapılan aramada 4 cep telefonu bulunduğu ancak şifrelerini emniyet birimleriyle paylaşmak istemediği öğrenildi.

YASA DIŞI BAHİS BARONLARIYLA ORTAKLIK İDDİASI

Yardım faaliyetleriyle kamuoyunun yakından tanıdığı Ahbap Derneği kurucusu sanatçı Haluk Levent'le ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Levent ve bazı şüpheliler hakkındaki suçlamalar, hem dernek faaliyetlerini hem de yasa dışı bahis ağını kapsıyor. 

SAVCILIĞIN DOSYASINDAKİ AĞIR SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından yansıyan bilgilere göre Haluk Levent, "Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama (Kara para aklama)", "Örgüt kurma ve yönetme", "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlarından gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasındaki en vahim iddialardan birini ise deprem döneminde toplanan bağışların akıbeti oluşturuyor. İddiaya göre, özellikle deprem sürecinde Ahbap Derneği'ne yapılan yardımlar usulsüz bir şekilde şahsi banka hesaplarına transfer edildi. 

ÇARPICI "BAHİS BARONU" İDDİASI

Hukuki süreç devam ederken, peş peşe gelen iddialar soruşturmanın boyutunun çok daha derin olabileceğini gösteriyor. Gazeteci Sinan Burhan, Haluk Levent'in bahis baronu Veysel Şahin ile ortak olduğunu ifade etti.

Burhan, "Veysel Şahin ismindeki bahis baronu ile ortaklığı varmış. Ayrıca bana gelen bilgiye göre kendi bahis şirketi de varmış ve ünlü bir isimle de ortakmış." iddiasında bulundu. Türkiye'nin gündemine oturan Ahbap Derneği ve Haluk Levent soruşturmasında çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "örgüt üyeliği" ve "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla gözaltına alınan Levent'in, uzun süredir savcılık tarafından teknik ve fiziki takip altında olduğu öğrenildi.

DÜĞMEYE BASTIRAN GELİŞME: İPTAL EDİLEN KONSER

CNN TÜRK'ün edindiği bilgilere göre, Başsavcılık tarafından büyük bir gizlilikle yürütülen soruşturmada operasyonun öne çekilmesine neden olan kritik bir olay yaşandı.

Haluk Levent'in 17 Temmuz Cuma günü İstanbul Ataşehir'de gerçekleştirmesi planlanan ve biletleri günler öncesinden satışa çıkan konseri, hiçbir gerekçe gösterilmeden aniden iptal edildi. Bilet satışlarının durdurulması ve esrarengiz iptal kararı üzerine savcılık makamları şüphelenerek ünlü ismi yakın takibe aldı ve hakkında hızla yurt dışı çıkış yasağı kararı çıkartıldı. 

ALMANYA PLANI BOZULDU, ROTA TIR GARAJINA DÖNDÜ

Karardan habersiz olan Haluk Levent, Almanya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gitti. Ancak burada hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunduğunu öğrenince kaçış planında acil bir değişikliğe gitti.

Havalimanından ayrılarak Yalova üzerinden Bursa'ya geçen Levent, bir TIR parkına saklandı. Soruşturma birimlerinin adım adım izlediği kaçış planının detayları ise dikkat çekiciydi. Levent'in Bursa'daki garajdan bir TIR'a binerek gizlice İzmir'e geçmeyi planladığı saptandı. İzmir'e ulaştıktan sonra önceden ayarlanmış bir yatla deniz yolu üzerinden Türkiye'den kaçış yapacağı belirlendi. Ekipler, planın bu aşamasında harekete geçerek Haluk Levent'i Bursa'daki TIR parkında kıskıvrak gözaltına aldı.

HALUK LEVENT'İN ÜZERİNDE 4 CEP TELEFONU BULUNDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent’in üzerinde yapılan aramada 4 cep telefonu bulundu. Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre telefonlar incelenmek üzere el konularak muhafaza altına alındı.

Edinilen bilgilere göre Haluk Levent, soruşturmanın bu aşamasında cep telefonlarının şifrelerini emniyet birimleriyle paylaşmadı. Telefonlar üzerinde yapılacak dijital incelemenin soruşturmanın seyrine katkı sağlaması bekleniyor.

Haluk Levent, Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Haluk Levent Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi! Şifrelerini polisle paylaşmadı - Son Dakika

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