İsrail'den Davut Koridoru için saldırı hazırlığı! Türkiye gelişmeleri yakından izliyor - Son Dakika
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İsrail'den Davut Koridoru için saldırı hazırlığı! Türkiye gelişmeleri yakından izliyor

İsrail\'den Davut Koridoru için saldırı hazırlığı! Türkiye gelişmeleri yakından izliyor
13.07.2026 08:17
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İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki askeri varlığını güçlendirerek Kuneytra-Suveyda hattını ve Kudüs'ten Fırat'a uzandığı belirtilen “Davut Koridoru”nu hedefleyen yeni bir plan hazırladığı öne sürüldü. Türkiye'nin Suriye'nin güneyindeki hareketliliği yakından izlediği, bölgeye yönelik güvenlik ve askeri desteğini sürdürdüğü belirtildi.

Türkiye Gazetesi'nin Suriyeli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki askeri varlığını tahkim ettiği ve Kuneytra'dan Suveyda-Atil hattına uzanan yaklaşık 70 kilometrelik koridoru kontrol altına almayı hedeflediği iddia edildi.

Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yıl sonuna kadar yapılması beklenen seçimler öncesinde yeni askeri kazanımlar elde etmeyi amaçladığı ve bu doğrultuda yeni bir operasyon hazırlığında olduğu öne sürüldü.

İSRAİLLİ BAKANDAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Haberde yer verilen bilgilere göre, İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kurmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Türklerin orada üs kurmasına izin veremeyiz. Böyle bir durumda biz de aynı topraklarda yeni üsler inşa ederiz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLİYOR

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın da Suriye'nin güneyindeki hareketliliğin yakından takip edildiğini ifade ettiği aktarıldı.

Habere göre Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güvenlik konusunda özel inisiyatif alınması yönünde talimat verdiğini belirterek, Türkiye'nin Suriye halkı ve devletine desteğini sürdüreceğini söyledi.

SURİYE'YE DESTEĞİN DEVAM ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Ankara kaynaklarına dayandırılan haberde, Suriye sınır birliklerine zırhlı araç ve elektronik sistem desteğinin sürdüğü, ayrıca bazı stratejik noktalara gelişmiş füze bataryaları ve radar sistemlerinin konuşlandırılmasının planlandığı iddia edildi.

UZMANLARDAN DEĞERLENDİRME

Haberde görüşlerine yer verilen bölge uzmanı Dr. Abdullah Manaz, İsrail'in Golan-Suveyda koridoruna yönelik hedeflerinin bulunduğunu öne sürerken, Suriyeli aktivist ve araştırmacı Abdurrahman Dede de olası bir askeri hareketliliğin yalnızca Suriye'yi değil tüm bölgeyi etkileyebileceğini savundu.

Binyamin Netanyahu, Golan Tepeleri, Türkiye, Suriye, İsrail, Kudüs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika İsrail İsrail'den Davut Koridoru için saldırı hazırlığı! Türkiye gelişmeleri yakından izliyor - Son Dakika

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