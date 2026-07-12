Lemina'nın kardeşi 1. Lig'e transfer oldu - Son Dakika
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Lemina'nın kardeşi 1. Lig'e transfer oldu

Lemina\'nın kardeşi 1. Lig\'e transfer oldu
12.07.2026 16:01
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Galatasaraylı Mario Lemina'nın kardeşi Noah Lemina 1. Lig ekibi Manisa FK'ya transfer oldu. Oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 

LEMINA'NIN KARDEŞİ MANİSA FK'DE

Siyah-beyazlı kulüp, Galatasaray’da forma giyen başarılı futbolcu Mario Lemina'nın kardeşi Noha Lemina'yı renklerine bağladı. 21 yaşındaki genç kanat oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. 

2+1 YILLIK ANLAŞMA

Manisa FK tarafından yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, genç kanat oyuncusu Noha Lemina ile 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Noha Lemina'ya Manisa Futbol Kulübü ailesine hoş geldin diyor, siyah-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Lemina'nın kardeşi 1. Lig'e transfer oldu

NOHA LEMİNA'NIN KARİYER YOLCULUĞU

Futbol hayatına Fransa'nın AF Garenne-Colombes altyapısında adım atan Noha Lemina, buradaki potansiyeliyle Paris Saint-Germain akademisinin dikkatini çekti. PSG altyapısında sergilediği başarılı performansın ardından 2022 yılında ilk profesyonel kontratına imza atan Gabonlu orta saha ve kanat oyuncusu; kariyeri boyunca İtalya'nın Sampdoria ve İngiltere'nin Wolverhampton Wanderers takımlarında kiralık olarak forma giydi. Daha sonra Annecy’ye transfer olan genç yetenek, İsviçre ekiplerinden Yverdon-Sport'ta da oynayarak deneyim kazandı. Uluslararası düzeyde Fransa'nın alt yaş milli takımlarında oynayan Lemina, daha sonra tıpkı ağabeyi Mario Lemina gibi Gabon Milli Takımı'nı seçerek milli kariyerine burada devam etme kararı aldı.

Galatasaray, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lemina'nın kardeşi 1. Lig'e transfer oldu - Son Dakika

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