Lemina\'nın kardeşi 1. Lig\'e transfer oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

LEMINA'NIN KARDEŞİ MANİSA FK'DE

Siyah-beyazlı kulüp, Galatasaray’da forma giyen başarılı futbolcu Mario Lemina'nın kardeşi Noha Lemina'yı renklerine bağladı. 21 yaşındaki genç kanat oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

2+1 YILLIK ANLAŞMA

Manisa FK tarafından yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, genç kanat oyuncusu Noha Lemina ile 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Noha Lemina'ya Manisa Futbol Kulübü ailesine hoş geldin diyor, siyah-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

NOHA LEMİNA'NIN KARİYER YOLCULUĞU

Futbol hayatına Fransa'nın AF Garenne-Colombes altyapısında adım atan Noha Lemina, buradaki potansiyeliyle Paris Saint-Germain akademisinin dikkatini çekti. PSG altyapısında sergilediği başarılı performansın ardından 2022 yılında ilk profesyonel kontratına imza atan Gabonlu orta saha ve kanat oyuncusu; kariyeri boyunca İtalya'nın Sampdoria ve İngiltere'nin Wolverhampton Wanderers takımlarında kiralık olarak forma giydi. Daha sonra Annecy’ye transfer olan genç yetenek, İsviçre ekiplerinden Yverdon-Sport'ta da oynayarak deneyim kazandı. Uluslararası düzeyde Fransa'nın alt yaş milli takımlarında oynayan Lemina, daha sonra tıpkı ağabeyi Mario Lemina gibi Gabon Milli Takımı'nı seçerek milli kariyerine burada devam etme kararı aldı.