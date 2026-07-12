Eski UFC hafif ağır sıklet şampiyonu Quinton "Rampage" Jackson, kendisini trollemeye çalışan bir YouTuber’ı neredeyse hastanelik ediyordu.
Bir otel resepsiyonunda meydana gelen olayda, ünlü dövüşçüyü kışkırtarak içerik üretmeye çalışan sosyal medya fenomeni, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kendisine yaklaşan gencin niyetini anlayan ve şakalarından rahatsız olan Jackson, öfkesine hakim olamadı.
Muazzam gücünü kullanan efsanevi dövüşçü, YouTuber’ı tek hamlede havaya kaldırarak otelin bahçesindeki çalıların içine fırlattı. O anlar saniye saniye kaydedilirken, Jackson’ın sert tepkisi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Son Dakika › Spor › Ünlü dövüşçü, kendisini trollemeye çalışan YouTuber’ı kaldırıp çalılara fırlattı - Son Dakika
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