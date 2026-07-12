Ünlü dövüşçü, kendisini trollemeye çalışan YouTuber’ı kaldırıp çalılara fırlattı - Son Dakika
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Ünlü dövüşçü, kendisini trollemeye çalışan YouTuber’ı kaldırıp çalılara fırlattı

12.07.2026 18:58
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Eski UFC dövüşçüsü Rampage Jackson, bir otel resepsiyonunda kendisini trollemeye çalışan YouTuber’ı kaldırıp çalılara fırlattı.

Eski UFC hafif ağır sıklet şampiyonu Quinton "Rampage" Jackson, kendisini trollemeye çalışan bir YouTuber’ı neredeyse hastanelik ediyordu. 

KIŞKIRTMAK İSTERKEN HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Bir otel resepsiyonunda meydana gelen olayda, ünlü dövüşçüyü kışkırtarak içerik üretmeye çalışan sosyal medya fenomeni, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kendisine yaklaşan gencin niyetini anlayan ve şakalarından rahatsız olan Jackson, öfkesine hakim olamadı. 

TEK HAMLEDE KALDIRIP ÇALILIKLARA FIRTLATTI

Muazzam gücünü kullanan efsanevi dövüşçü, YouTuber’ı tek hamlede havaya kaldırarak otelin bahçesindeki çalıların içine fırlattı. O anlar saniye saniye kaydedilirken, Jackson’ın sert tepkisi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 

Dövüş Sporları, Spor, UFC, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü dövüşçü, kendisini trollemeye çalışan YouTuber’ı kaldırıp çalılara fırlattı - Son Dakika

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