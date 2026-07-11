Sözleşmeli er ve erbaşlara müjde! Memurluk için merak edilen detaylar netleşti

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu'nda yapılan yeni düzenlemeyle, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde belirli bir hizmet süresini tamamlayan personele kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilme yolu açıldı. Yeni karara göre, kamu kurumları belirlenen unvanlardaki personel alımlarında toplam kontenjanlarının yüzde 10'unu sözleşmeli erbaş ve erlikten ayrılanlara ayırmak zorunda olacak.

İŞTE KAMUYA GEÇİŞİN ŞARTLARI

Düzenlemeden yararlanarak memuriyet kadrolarına geçiş yapmak isteyen adayların, sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını tamamlayıp görevden ayrılmış olmaları gerekiyor. Bunun yanı sıra adayların nitelik belgesinin olumlu olması, başvuru tarihi itibarıyla kırk bir yaşını doldurmamış olması ve kurumların kendi mevzuatlarında yer alan sınav şartı dışındaki genel atama koşullarını taşıması zorunlu kılındı.

Şartları başarıyla sağlayan personel; kamu kurum ve kuruluşlarında infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta memuru, itfaiye eri, şoför ve destek personeli olarak istihdam edilebilecek.

TAKVİM VE KURA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Söz konusu haktan yararlanmak isteyenlerin başvuruları her yıl düzenli olarak alınacak. İçişleri veya Milli Savunma Bakanlığı, başvuru yapan personelin listesini en geç ekim ayının sonuna kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirecek. Kamu kurumları ise bu kapsamda ayırdıkları yüzde onluk kontenjanı ve alım şartlarını aralık ayı sonuna kadar iletmekle yükümlü olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bildirilen kontenjanlar doğrultusunda her yıl 1 Mart tarihine kadar yerleştirme işlemlerini koordine edecek. Yayımlanacak kılavuzdaki şartları taşıyanlar arasından, alınacak kontenjanın dört katı kadar aday kura yöntemiyle belirlenerek mülakat aşamasına geçirilecek.

SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

Kura sonrası ilgili kurum komisyonları tarafından üç ay içinde gerçekleştirilecek sözlü sınavlarda adaylar; genel kültür, ifade yeteneği, liyakat, öz güven ve teknolojik gelişmelere açıklık gibi beş farklı kriter üzerinden değerlendirilecek. Yirmişer puanlık bu kriterlerin aritmetik ortalaması alınarak yüz tam puan üzerinden adayın başarı notu belirlenecek.

Öte yandan, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için önemli bir kolaylık sağlandı. Bu kadrolar için normal şartlarda zorunlu tutulan 120 ders saatlik temel eğitim şartı ile lise veya ortaokul mezuniyeti gibi eğitim durumu koşulları, sözleşmeli erbaş ve erlikten ayrılan personelde aranmayacak.

ÇALIŞTIĞI SÜRELER DERECE VE KADEME OLARAK EKLENECEK

Ataması yapılan personelin geçmişte sözleşmeli erbaş ve erlikte geçirdiği hizmet süreleri boşa gitmeyecek; bu süreler memuriyetteki başlangıç derece ve kademelerine doğrudan eklenecek. Her bir yıl bir kademe, her üç yıl ise bir derece yükselmesi olarak hesaplanarak personelin maaş ve özlük haklarına yansıtılacak.

Ancak bu haktan yararlanarak memur kadrosuna atanan kişiler, en az dört yıl süreyle başka bir unvana geçiş yapamayacaklar. Ayrıca atama onayı aldığı halde göreve başlamayan veya başladıktan sonra herhangi bir sebeple istifa eden kişiler, bu haktan bir daha yararlanamayacak ve kendilerine tanınan tek seferlik hakkı kullanmış sayılacaklar.