Emine Erdoğan, Lübnan Başbakanı'nın eşini ağırladı - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Lübnan Başbakanı'nın eşini ağırladı

10.07.2026 17:46
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Emine Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın eşi Sahar Selam ile İstanbul'da buluştu. Görüşmede iki ülke arasındaki dostluk vurgulanırken, Emine Erdoğan sosyal medyadan teşekkür ve temenni paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın eşi Sahar Selam ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Lübnan Başbakanı'nın değerli eşi Sahar Salam Hanımefendi'yi İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duydum. Nazik ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor, ülkelerimiz arasındaki dostluğun daim olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Emine Erdoğan ile Sahar Selam'ın birlikte çektirdikleri fotoğrafa da yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, Lübnan Başbakanı'nın eşini ağırladı - Son Dakika

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