Şair Ahmet Telli hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören ve 8 Temmuz'da entübe edilen şair ve yazar Ahmet Telli, yaşamını yitirdi. Toplumcu şiirin önemli temsilcilerinden Telli, geride unutulmaz dizeler bıraktı.

Usta şairin sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 8 Temmuz'da entübe edildiği Devrimci 78'liler Federasyonu ile Bilim Sanat Edebiyat Derneği tarafından kamuoyuna duyurulmuştu.

Şiirleriyle kuşaklar boyunca geniş bir okur kitlesine ulaşan Ahmet Telli, özellikle toplumcu gerçekçi şiirin güçlü temsilcileri arasında gösteriliyordu. Edebiyat yaşamı boyunca yalnızca şiirleriyle değil, deneme ve düşünce yazılarıyla da Türk edebiyatına önemli katkılar sundu.

1946 YILINDA DÜNYAYA GELDİ

2 Aralık 1946'da Çankırı'nın Eskipazar ilçesinde doğan Ahmet Telli, öğretmen okullarında eğitim aldıktan sonra uzun yıllar Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptı. 1980 askeri darbesinin ardından yargılanan ve bir süre cezaevinde kalan Telli, daha sonra yayıncılık ve yazarlık çalışmalarını sürdürdü. Yargı sürecinin ardından yeniden öğretmenlik mesleğine döndü.

ESERLERİYLE İZ BIRAKTI

Ahmet Telli, "Yangın Yılları", "Hüznün İsyan Olur", "Dövüşen Anlatsın", "Saklı Kalan", "Su Çürüdü", "Belki Yine Gelirim", "Çocuksun Sen", "Kalbim Unut Bu Şiiri", "Barbar ile Şehla" ve "Nida" başta olmak üzere çok sayıda şiir kitabına imza attı. Şiirleri birçok dile çevrilen Telli, çeşitli edebiyat ödüllerine de layık görüldü.

ENTÜBE EDİLDİĞİ AÇIKLANMIŞTI

Ahmet Telli'nin sağlık durumuna ilişkin son açıklama 8 Temmuz'da yapılmış, uygulanan tedavilere rağmen usta şairin entübe edildiği bildirilmişti. Telli'nin vefatı, edebiyat dünyasında ve okurları arasında büyük üzüntüye neden oldu.