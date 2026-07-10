Yüzmek İçin Açılan Adam Yanlış Anlaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yüzmek İçin Açılan Adam Yanlış Anlaşıldı

Yüzmek İçin Açılan Adam Yanlış Anlaşıldı
10.07.2026 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atakum'da denizde kaybolduğu sanılan Mümtaz Ö. yüzme sırasında yorulmuş, sırtüstü dinlenirken bulundu.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde denizde kaybolduğu iddiasıyla arama çalışması başlatılan Mümtaz Ö., açıkta yüzdükten sonra sırtüstü dinlenirken bulundu.

Olay, Yenimahalle Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahil kısmında meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için denize giren Mümtaz Ö.'den uzun bir süre haber alınamayınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, Büyükşehir Belediyesi cankurtaranları ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, hem denizden hem de havadan arama çalışması başlattı. Mümtaz Ö. bir süre sonra deniz yüzeyinde sırtüstü dururken bulundu. Mümtaz Ö.'nün kaybolmadığı, açıkta yüzdüğü sırada yorulduğu ve dinlenmek için sırtüstü durduğu öğrenildi. Bota alınan Mümtaz Ö., karaya çıkarıldı.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüzmek İçin Açılan Adam Yanlış Anlaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzündeki dövmelerle hafızalara kazınan Nazan Ünal’dan Didem Arslan Yılmaz hakkında olay sözler Yüzündeki dövmelerle hafızalara kazınan Nazan Ünal'dan Didem Arslan Yılmaz hakkında olay sözler
Miçotakis’ten Türkiye’ye F-35 satışıyla ilgili yeni açıklama: Yunanistan’da dar görüşlü hareket ediyoruz Miçotakis'ten Türkiye’ye F-35 satışıyla ilgili yeni açıklama: Yunanistan'da dar görüşlü hareket ediyoruz
Netanyahu ve Trump’tan kritik telefon görüşmesi Netanyahu ve Trump'tan kritik telefon görüşmesi
İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney babasını son yolculuğuna uğurlamadı İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney babasını son yolculuğuna uğurlamadı
Eski İran lideri Ali Hamaney’in cenazesi doğduğu kent olan Meşhed’de defnedildi Eski İran lideri Ali Hamaney'in cenazesi doğduğu kent olan Meşhed'de defnedildi
Elazığ’da bir şahıs, bina içerisindeki çöp kovasına idrarını yaptı Elazığ'da bir şahıs, bina içerisindeki çöp kovasına idrarını yaptı

21:53
Trump’tan ’suikast’ iddialarına ilişkin ilk açıklama: İran’a yönelik talimatını paylaştı
Trump’tan 'suikast' iddialarına ilişkin ilk açıklama: İran'a yönelik talimatını paylaştı
21:40
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
21:14
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan’ın da ismini verdi
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan'ın da ismini verdi
21:01
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
20:35
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia’dan İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
19:49
Müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek’e yumurtalı protesto
Müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek'e yumurtalı protesto
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 22:09:22. #.0.2#
SON DAKİKA: Yüzmek İçin Açılan Adam Yanlış Anlaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.