Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia - Son Dakika
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Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia

Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia
13.07.2026 13:03
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İran'da rejim değişikliğini hedeflediği öne sürülen gizli kara operasyonunun, Türkiye'nin devreye girmesiyle son anda durdurulduğu iddia edildi. Operasyonda PJAK ve bazı silahlı Kürt gruplarına silah desteği planlandığı, Ankara'nın IKBY'ye baskı yaptığı ve bunun ardından Beyaz Saray'ın iptal kararı aldığı öne sürüldü. Haberde ayrıca Türkiye'nin olası bir rejim değişikliğine karşı farklı senaryolar üzerinde hazırlık yaptığı iddialarına da yer verildi.

İsrail merkezli i24 News kanalı, İran'da rejim değişikliğini hedeflediği iddia edilen gizli bir operasyona ilişkin dikkat çeken bir dosya haber yayımladı. Haberde, operasyon kapsamında terör örgütü PKK'nın İran kolu PJAK başta olmak üzere bazı silahlı Kürt gruplarına gizlice silah aktarılmasının planlandığı, ancak Türkiye'nin devreye girmesiyle planın son anda durdurulduğu öne sürüldü.

Haberde, İran'ın terör örgütü listesinde yer alan El-Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadele Hareketi (ASMLA) lideri Said Hamidan ile Tel Aviv Üniversitesi Moshe Dayan Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi Türkiye Uzmanı Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak'ın değerlendirmelerine yer verildi.

TÜRKİYE'NİN BASKI YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

i24 News'in haberine göre, Irak'ın Süleymaniye kentinden İran'a doğru yüzlerce silahlı unsur hareket etti, Pakistan'dan da yüzlerce Beluç'un operasyona dahil olması planlandı. Haberde, CIA ile Kürt gruplar arasında uzun süredir hazırlık yapıldığı, silah sevkiyatları ve özel eğitimlerin organize edildiği iddia edildi.

ASMLA lideri Said Hamidan, operasyonun detaylarının Ankara'ya ulaştığını öne sürerek, Türkiye'nin planın durdurulması için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) baskı yaptığını iddia etti.

"BEYAZ SARAY'DAN İPTAL EMRİ GELDİ" İDDİASI

Haberde, operasyonun ayrıntılarının Beyaz Saray'dan sızdığı öne sürülürken, ABD'nin daha sonra planı iptal ettiği iddia edildi. Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak ise ABD ve İsrail'in hazırladığı planın medyaya ve ardından Türk hükümetine ulaştığını savunarak, "Onlar da kendi sebepleriyle bu hamleyi torpillediler." ifadelerini kullandı.

Hamidan ayrıca, planın başarısız olmasında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in etkili olduğunu öne sürerken, İsrailli kaynakların bu konuda doğrudan isim vermekten kaçındığı aktarıldı.

TÜRKİYE'NİN REJİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI HAZIRLIK YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Haberde, İran'da olası bir rejim değişikliğinin yeni bir göç dalgasına yol açabileceği değerlendirmesine yer verildi. Dr. Yanarocak, Türkiye'nin bu nedenle İran topraklarında tampon bölge oluşturmayı dahi değerlendirdiğini iddia etti.

Hamidan ise İran rejiminin çökmesi halinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İran'ın kuzeybatısındaki bazı bölgelere girmesini öngören bir plan hazırlandığını ileri sürdü.

OPERASYONUN BAŞARISIZLIĞINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

Haberde, planın başarısız olmasının nedenleri arasında operasyonun büyük ölçüde Kürt gruplara dayanması, Kürt gruplar arasındaki birlik eksikliği, ABD'nin bölgedeki güvenilirliğinin zedelenmesi ve sol Kürt örgütlerinin operasyona destek vermemesi gösterildi.

Dr. Yanarocak, Türkiye'nin İran'da rejim değişikliğinin ardından İsrail ile yakın ilişkiler kurabilecek yeni bir yönetim oluşmasını istemediğini iddia ederken, Hamidan ise ABD'nin Türkiye'yi kaybetmek istemediğini savundu.

Haberde yer alan iddialar hakkında Türkiye, ABD veya ilgili taraflardan resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • İbrahim Yendi İbrahim Yendi:
    savaşdan niye bu kadar korkuyormus gibi başlık atıyorsunuz.savaş cesurların barış korkaklarin sıgınagıdir 0 0 Yanıtla
  • n4ht7zb6w7 n4ht7zb6w7:
    ABD Türkiyeyi neden kaybetsin Zaten ABD ye İsrail’e çalışıyoruz 0 0 Yanıtla
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