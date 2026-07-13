Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı - Son Dakika
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Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı

13.07.2026 10:13
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent'in danışmanlığını yaptığı belirtilen avukat Ece Güner gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltı sayısı 20'ye yükselirken, Güner'in aynı zamanda İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da danışmanlığını yaptığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan avukat Ece Güner yakalanarak gözaltına alındı. 

Güner'in, Haluk Levent'in danışmanlığını yaptığı, aynı zamanda İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da danışmanı olduğu öğrenildi. Güner'in gözaltına alınmasıyla soruşturmada gözaltı sayısı 20'ye yükseldi.

Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı

26 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturmada Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla işlem başlatıldığı belirtilirken, soruşturma kapsamında toplam 26 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. 

YAKALAMA KARARI VERİLEN İSİMLER VAR

Öte yandan; soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan B.V.'nin yurt dışında olduğu tespit edilirken, A.Ç., M.S.K., A.B.K.ve B.E. hakkında ise firari oldukları gerekçesiyle yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

ŞAHSİ HESAPLARDA YÜKSEK TUTARLI PARA TRANSFERİ

Başsavcılık tarafından daha önce yapılan açıklamada, Ahbap Derneği hesaplarından bazı şahsi hesaplara yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı, deprem bağışlarının amacı dışında kullanıldığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtilmişti. Soruşturma kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli belgelere el konulduğu, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

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ECE GÜNER KİMDİR?

Ece Güner, 1969 yılında Ankara'da doğdu. Çocukluk ve gençlik yıllarını Fransa'da geçirdi. 1992 yılında Paris Panthéon-Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden en yüksek onur derecesiyle mezun oldu. Türkiye'de İstanbul Üniversitesi'nde denklik eğitimini tamamladı ve 1994 yılında İstanbul Barosu'na kayıt olarak avukatlık mesleğine başladı.

Özellikle uluslararası birleşme ve devralmalar (M&A), özelleştirmeler, kamu-özel ortaklıkları ve proje finansmanı alanlarında uzmanlaşan Güner, kurucusu olduğu Güner Hukuk Bürosu'nun yönetici ortağı olarak görev yaptı. Uluslararası hukuk derecelendirme kuruluşları Chambers Global ve Legal 500 tarafından da çeşitli dönemlerde öne çıkan hukukçular arasında gösterildi.

Siyasi alanda da aktif rol alan Güner, 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den İstanbul milletvekili adayı oldu. Daha sonra partiden istifa etti. 2024 yılında Ekrem İmamoğlu'nun başkan danışmanı olarak görevlendirildiği açıklandı.

Ayrıca anayasa, demokrasi ve hukuk alanında yazdığı "Çare Başkanlık mı?", "Ülkem İçin Çare", "Başarabiliriz: Demokratik Bir Anayasa Önerisi" ve "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" adlı kitapları bulunmaktadır.

Fransızca, İngilizce ve Türkçe bilen Ece Güner, uzun yıllar CHP'li siyasetçi Erdoğan Toprak ile evli kaldı; çift 2022 yılında boşandı.


Ekrem İmamoğlu, Haluk Levent, Ece Güner, Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Vay vay baksen şu tesadüfe hem Ekonun danışmanı hem Bunun 2 1 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Demeki bu danışman milletin nasıl çarpılacagini biliyor .işinde uzmanlaşmiş gerçekten 2 1 Yanıtla
  • Ramadan Svs Ramadan Svs:
    zaten bellıydı nıye 3 sene beklendıkı zaten 0 1 Yanıtla
  • Mustafa Harun Karaca Mustafa Harun Karaca:
    başından beri belli,proje olduğu...eko gibi bunu da yetiştirip allayıp pullayıp hazırlamışlar.... 0 0 Yanıtla
  • selim yozgatlı selim yozgatlı:
    Vay arkadaş 0 0 Yanıtla
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