Kuşadası'nda 28 Kişi Zehirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası'nda 28 Kişi Zehirlendi

Kuşadası\'nda 28 Kişi Zehirlendi
12.07.2026 20:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası'ndaki otelde konaklayan 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde konaklayan tatilciler, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu. Karaova Mahallesi'ndeki lüks otelde kalan 30 kişi; ani mide bulantısı, kusma ve şiddetli karın ağrısı şikayetleri yaşamaya başladı. Durumun ciddileşmesi üzerine otel yönetimi ve diğer tatilciler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

28 KİŞİ AMBULANSLARLA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından otele çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Rahatsızlanan tatilcilerden 28'i olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

Kuşadası'nda 28 Kişi Zehirlendi

YİYECEKLERDEN VE SU SİSTEMİNDEN NUMUNE ALINDI

Yaşanan toplu rahatsızlığın gıda mı yoksa su kaynaklı bir zehirlenme mi olduğunu tespit etmek amacıyla resmi kurumlar hızlıca harekete geçti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri otelde geniş çaplı bir çalışma başlattı. Uzman ekipler, otelde konaklayan misafirlere sunulan yiyeceklerden ve tesisin su şebekesinden laboratuvarda incelenmek üzere ayrıntılı numuneler aldı.

Olayın kesin nedeni yapılacak laboratuvar analizlerinin ardından netlik kazanacak. Polis ekipleri de yaşanan toplu zehirlenme şüphesiyle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kuşadası'nda 28 Kişi Zehirlendi
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Zehirlenme, Kuşadası, 3. Sayfa, Olaylar, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kuşadası'nda 28 Kişi Zehirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahamalar’da uçak düştü: 10 kişi hayatını kaybetti Bahamalar'da uçak düştü: 10 kişi hayatını kaybetti
40 ay boyunca yaşadığını kanıtlamaya çalıştı: “Gözün aydın“ diyerek müjdeyi verdiler 40 ay boyunca yaşadığını kanıtlamaya çalıştı: "Gözün aydın" diyerek müjdeyi verdiler
11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı! Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var
Ankara’nın derelerinde günde 20 grama kadar altın buluyorlar Ankara'nın derelerinde günde 20 grama kadar altın buluyorlar
Eşinin yemeklerini beğenmeyen yandı Yargıtay’dan emsal karar Eşinin yemeklerini beğenmeyen yandı! Yargıtay'dan emsal karar
96 basamaklı kayalıkların üzerindeki ev 30 milyon liradan satışa sunuldu 96 basamaklı kayalıkların üzerindeki ev 30 milyon liradan satışa sunuldu
15 Temmuz’un en genç şehidi Halil İbrahim Yıldırım’ın babası: 10 yıl geçse de o anı unutamıyorum 15 Temmuz'un en genç şehidi Halil İbrahim Yıldırım'ın babası: 10 yıl geçse de o anı unutamıyorum

20:40
Savcılık dosyasına girdi Haluk Levent’ten milyonlarca liralık senet oyunu
Savcılık dosyasına girdi! Haluk Levent'ten milyonlarca liralık senet oyunu
20:14
Okan Buruk, Real Madrid’in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım
Okan Buruk, Real Madrid'in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım
19:49
Down sendromlu oğlunun vücudundaki izleri görünce soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı
Down sendromlu oğlunun vücudundaki izleri görünce soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı
19:13
FIFA’dan Dünya Kupası için yeni plan Takım sayısı yeniden artırılıyor
FIFA'dan Dünya Kupası için yeni plan! Takım sayısı yeniden artırılıyor
18:29
Haluk Levent’ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun
Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun
17:30
İsrail, Gazze’yi bir kez daha vurdu: 4 ölü, çok sayıda yaralı var
İsrail, Gazze'yi bir kez daha vurdu: 4 ölü, çok sayıda yaralı var
16:47
Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş
Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 21:02:16. #.0.2#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda 28 Kişi Zehirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.