Kuşadası\'nda 28 Kişi Zehirlendi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde konaklayan tatilciler, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu. Karaova Mahallesi'ndeki lüks otelde kalan 30 kişi; ani mide bulantısı, kusma ve şiddetli karın ağrısı şikayetleri yaşamaya başladı. Durumun ciddileşmesi üzerine otel yönetimi ve diğer tatilciler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

28 KİŞİ AMBULANSLARLA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından otele çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Rahatsızlanan tatilcilerden 28'i olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

YİYECEKLERDEN VE SU SİSTEMİNDEN NUMUNE ALINDI

Yaşanan toplu rahatsızlığın gıda mı yoksa su kaynaklı bir zehirlenme mi olduğunu tespit etmek amacıyla resmi kurumlar hızlıca harekete geçti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri otelde geniş çaplı bir çalışma başlattı. Uzman ekipler, otelde konaklayan misafirlere sunulan yiyeceklerden ve tesisin su şebekesinden laboratuvarda incelenmek üzere ayrıntılı numuneler aldı.

Olayın kesin nedeni yapılacak laboratuvar analizlerinin ardından netlik kazanacak. Polis ekipleri de yaşanan toplu zehirlenme şüphesiyle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.