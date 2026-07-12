Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü - Son Dakika
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Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü

12.07.2026 17:36
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Nijerya'nın Plateau eyaletinde kimliği belirsiz silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer bölgeye güvenlik güçleri sevk ederken, geçen ay benzer saldırılarda yaklaşık 40 kişi ölmüştü.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce Plateau eyaletine bağlı Otukpo-Nobi köyünde saldırı düzenlendi.

Saldırıda 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Bölge yetkilileri, saldırının düzenlendiği köye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olaya ilişkin soruşturmalar başlatıldığını belirtti.

Plateau'da zaman zaman silahlı saldırılar düzenleyen çete üyelerinin, geçen ay eyalette düzenledikleri silahlı saldırılarda yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Plateau, Nijerya, Güncel, Dünya, Son Dakika

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