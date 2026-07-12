Stat krizi yaşayan Vanspor\'a sürpriz destek: Bizim sahamızda oynayabilirsiniz

Yeni sezon öncesinde stadyumunun yıkılması nedeniyle iç saha maçlarını oynayacak bir saha bulmakta zorlanan TFF 1. Lig ekibi Vanspor FK'ya, TFF 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor’dan beklenmedik ve anlamlı bir destek geldi.

İSKENDERUNSPOR'DAN VANSPOR'A ÇAĞRI

Daha önce iç saha karşılaşmaları için Amedspor ve Batman Petrolspor’a yaptığı başvurulardan olumsuz yanıt alan Doğu Anadolu temsilcisi, yaşadığı stat çıkmazını aşmaya çalışırken İskenderunspor cephesinden dayanışma eli uzatıldı. Hatay ekibi, geçmişte yaşadıkları zor günleri unutmadıklarını belirterek, kapılarını Vanspor’a sonuna kadar açtıklarını duyurdu.

''ZOR GÜNLERİMİZDE YANIMIZDA OLANLARI UNUTMADIK''

İskenderunspor Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, futbolun sadece 90 dakikalık bir oyundan ibaret olmadığı; aynı zamanda bir vefa ve zor zamanlarda omuz omuza durma sporu olduğu vurgulandı. Deprem felaketinin ardından kendilerine en büyük desteği veren camialardan birinin Vanspor olduğunu hatırlatan Hatay kulübü, "Deprem felaketinin ardından en karanlık günlerimizde yanımızda duran, acımızı paylaşan ve desteğini hissettiren camialardan biri de Vanspor'du. Böylesine anlamlı bir dayanışmanın karşılığını vermek bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda bir vefa borcudur. Bu nedenle İskenderunspor Kulübü olarak, 1. Lig standartlarına uygun stadımızın kapılarının Vanspor'a sonuna kadar açık olduğunu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.'' ifadelerine yer verdi.

VANSPOR'DAN TEŞEKKÜR GECİKMEDİ

İskenderunspor’un bu çağrısına Vanspor FK camiasından teşekkür mesajıyla karşılık verildi. Van temsilcisi yaptığı açıklamada, gösterilen bu duruşun futbol dünyası için çok değerli bir örnek olduğunu belirterek, İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat’a ve tüm İskenderunspor camiasına sergiledikleri bu kardeşlik ve dayanışma ruhu için şükranlarını sundu.