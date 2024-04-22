Son Dakika İskenderun Haberleri

- 17:44 Hatay ve Mersin'de 23 Nisan etkinlikleri kapsamında makam koltukları çocuklara devredildi
Hatay ve Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, belediye başkanları ve kaymakamlar makam koltuklarını çocuklara devretti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Borsa İstanbul İlkokulu öğrencilerini makamında ağırlarken, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz da öğrencileri kabul etti. Bu etkinliklerde çocuklar, temsili olarak makam koltuğuna oturarak taleplerini iletti ve hediyeler aldı.
- 21.04.2024 İskenderun'da ambulans devrildi: 2 yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, İskenderun ilçesi Mete Aslan bulvarında meydana geldi. Ambulansın devrildiği kazada, 2 aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada devrilen ambulansın, içinde hasta olmadığı öğrenildi.
- 21.04.2024 İskenderun'da Ambulansla Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, F.A. idaresindeki hafif ticari araç ile F.Y'nin kullandığı ambulansın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- 21.04.2024 İskenderun'da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocuk şenliği düzenlendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Toplum Gönüllüleri Vakfı Destek Merkezi ile İskenderun Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesinde çocuk şenliği düzenlendi. Şenlikte, çocuklar için sportif yarışmalar ve eğitsel aktiviteler düzenlendi ve çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
- 21.04.2024 Hatay Mahallesinde Mezarlıkta Piknik Yasaklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Sarıseki Mahallesi Muhtarı Özcan Kayar, mezarlıklarda pikniği yasaklayarak mahalle sakinlerinin takdirini topladı. Kayar, mezarlık çevresine pankartlar astırarak, mezarların piknik alanı olmadığını ve saygısızca hareketlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
- 20.04.2024 İskenderun'da kasten yaralama ve yağma suçlarından aranan şüpheli tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kasten yaralama ve yağma suçlarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan B.Ç'nin ikametini tespit ederek operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
- 20.04.2024 İskenderun'da Yağma ve Kasten Yaralama Şüphelisi Tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen yağma ve kasten yaralama olayının şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheli üzerinden bir adet pasaport, müştekiye ait kimlik ve 700 TL nakit para ele geçirildi.
- 20.04.2024 İskenderun'da Ev ve Motosiklet Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelileri, emniyet güçleri tarafından yakalandı. İskenderun'da yaşanan 3 ayrı evden hırsızlık olayının şüphelisi A.S.Ç. tutuklanırken, bir motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi İ.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- 19.04.2024 Hatay İskenderun'da 4 hükümlü ve 5 şüpheli yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda bir tabanca, 90 fişek, 4 tüfek, 11 tüfek fişeği ile 1 bıçak ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- 19.04.2024 Depreme Dirençli Yerleşim Alanları Oluşturulmalı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde söyleşiye katılan jeolog ve deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme dirençli yerleşim alanların oluşturulması gerektiğine dikkat çekti. Görür, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 'İskenderun'un Depremselliği ve Deprem Dirençli İskenderun' söyleyişine katıldı.
- 19.04.2024 Hatay'da Fuhuş Yapan 2 Kişiye İdari İşlem Uygulandı
Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen denetimler sonucu para karşılığı fuhuş yaptığı belirlenen 2 kişi hakkında idari işlem uyguladı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş ve fuhuşa teşvik etmek için yer ve imkan sağlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi ve A.K. ve Y.K. isimli şahısların para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edildi. Tespit edilen 2 şahıs hakkında gerekli idari işlemler başlatıldı.
- 19.04.2024 Hatay'da Denize Kıyısı Bulunan İlçelerde Temizlik Çalışması Gerçekleştirildi
Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Arsuz, Dörtyol, Erzin, İskenderun, Payas, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde denize kıyısı bulunan bölgelerde temizlik çalışması gerçekleştirdi. 80 personelin katıldığı çalışmada, iş makineleriyle birlikte 158 kilometrelik sahil şeridi temizlendi.
- 19.04.2024 İtfaiye Ekipleri, Vatandaşın Parmasındaki Dikiş Makinesi İğnesini Çıkardı
Hatay İskenderun ilçesinde yaşayan bir vatandaşın parmağına batan dikiş makinesi iğnesi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı. İskenderun İlçesi'nde bulunan Sakarya Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşın parmağına batan iğne, 112'yi araması üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sorunsuz bir şekilde çıkarıldı.
- 17.04.2024 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: YSK'nın başvuruyu reddetmesi siyasi bir karardır
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Strazburg'da; CHP'nin Hatay ve İskenderun için YSK'ya yaptığı olağanüstü başvurunun reddedilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Özel, başvurunun siyasi bir karar olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapıldığını belirtti. Ayrıca, seçimlerden gerekli mesajı almadığını ifade ederek haksızlığa devam edilmesi halinde seçmenin tepkisini göstereceğini söyledi.
- 17.04.2024 YSK, CHP ve İYİ Parti'nin itirazlarını reddetti
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Hatay ve İskenderun, İYİ Parti'nin Ordu seçimlerine ilişkin 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle yaptığı itirazları reddetti. Ayrıca YSK, AKP'nin Ardahan'da seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik 'olağanüstü itirazın' da reddine karar verdi. Konya'nın Hadim ilçesi, Adana'nın Pozantı ilçesi ve Ardahan'ın Çıldır ilçesiyle ilgili yapılan itirazlar da reddedildi.
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- 17.04.2024 Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun'da Çeşitli Suçlarla İlgili 4 Şüpheliyi Yakaladı
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde meydana gelen kasten yaralama-tehdit ve gasp olaylarıyla ilgili harekete geçti. Yapılan operasyon sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, fişek, altın kolye ve bıçak ele geçirildi.
- 17.04.2024 İskenderun'da Yapılan Asayiş Uygulamasında 16 Şahıs Yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında bin 275 şahıs, 1055 araç ve 315 motosiklet sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda 16 şahıs yakalanırken, 3 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca, yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, şarjör, fişek, uyuşturucu madde ele geçirildi.
- 17.04.2024 İskenderun'da Asayiş Uygulamasında 16 Şüpheli Gözaltına Alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 16 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalarda yapılan kontrollerde 1055 araç ve 305 motosiklet incelenirken, 3 motosiklet trafikten men edildi. Çalışma sonucunda 16 aranan şüpheli yakalanırken, 4 tabanca, 4 şarjör, 29 fişek, 8 gram esrar ve 3 uyuşturucu hap ile 72 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.
- 17.04.2024 İskenderun'da kumar oynayan 2 kişiye 12 bin 850 lira ceza
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Barbaros Mahallesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynandığı tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimler sırasında kumar oynayan 2 kişiye 12 bin 850 lira idari ceza uyguladı. Ayrıca iş yeri sahibi İ.K. hakkında da yasal işlem başlatıldı.
- 17.04.2024 Aracında uyuşturucu olduğunu fark eden vatandaş, kendini ihbar etti
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Serol Avcı, iş amaçlı kullandığı aracında uyuşturucu bulduğunu fark etti. Kendini ihbar eden Avcı, uyuşturucunun aracına husumetlileri tarafından konulduğunu iddia etti. Polis ekipleri olay yerine gelerek uyuşturucu maddeye el koydu ve inceleme başlattı.
- 17.04.2024 İskenderun'da aracında uyuşturucu bulan vatandaş polisi aradı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Serol Avcı, aracının arka tarafında uyuşturucu bulduğunu fark ederek polis ekiplerini aradı. Avcı, uyuşturucunun aracına husumetlileri tarafından konulduğunu iddia etti. Polis ekipleri olay yerine gelerek uyuşturucu maddeye el koydu ve inceleme başlattı.
- 17.04.2024 İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Kaymakam Murat Sefa Demiryürek'i ziyaret etti
İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Kaymakam Murat Sefa Demiryürek'i makamında ziyaret etti. Dönmez, İskenderun için yapımı devam eden ve yapılması gereken projeler hakkında bilgi verdi ve Kaymakam Demiryürek'e teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demiryürek de Dönmez'e başarılar diledi.
- 17.04.2024 Uyuşturucu Satıcılarının Ev ve İş Yerleri Didik Didik Arandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti suçunu işlediği tespit edilen 6 şüpheli eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 10 kilo 764 gram esrar, 39 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 870 uyuşturucu hap, 100 fişek, bir tüfek ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 250 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- 17.04.2024 İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti suçunu işlediği tespit edilen 6 şüpheli, eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 10 kilo 764 gram esrar, 39 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 870 uyuşturucu hap, 100 fişek, bir tüfek ve 250 bin lira ele geçirildi.
- 16.04.2024 İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 10 kilo 764 gram esrar, 39 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 870 uyuşturucu hap, 100 fişek, bir tüfek ve 250 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- 16.04.2024 Park halindeki 2 araca çarpan sürücü otomobilini bırakarak kayıplara karıştı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki 2 araca çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
- 16.04.2024 İskenderun'da Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki 2 araca çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve araçların çekici yardımıyla kaldırılması sağlandı.
- 16.04.2024 İskenderun'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kimliği belirlenemeyen bir sürücü tarafından kullanılan otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarptı. Sürücü kaza yerini terk ederken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, polis sürücünün bulunması için çalışma başlattı.
- 15.04.2024 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İskenderun'a destek veriyor
Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinin yeniden ayağa kalkması için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden destek geldi. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'in göreve gelmesiyle hızlanan çalışmalara Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden destek geldi.
- 15.04.2024 CHP'den Hatay ve İskenderun seçimleri için YSK'ye "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle itiraz
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki partililerle Hatay Büyükşehir Belediyesi ve İskenderun Belediyesi seçim sonuçlarıyla alakalı Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle itirazda bulundu.
- 15.04.2024 CHP, Hatay ve İskenderun seçimlerine tam kanunsuzluk gerekçesiyle itiraz etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, YSK'ya Hatay ve İskenderun seçimlerine ilişkin "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle itiraz başvurusu yaptı. Özel, YSK önünde yaptığı açıklamada, "Durum, tam kanunsuzluk halidir. YSK'nın asla ve asla böyle bir karar vermeyeceğini, bu siyasi baskılara boyun eğmeyeceğine yürekten inanıyorum." dedi.
- 13.04.2024 İskenderun'da Yapılan Asayiş Uygulamasında 1325 Şahıs ve 1055 Araç Sorgulandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, 1325 şahıs, 1055 araç ve 315 motosiklet sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda 10 şahıs yakalanırken, 1 şahıs tutuklandı. Ayrıca, 5 şahsa yoklama kaçağı tebliği düzenlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda ise 1 tabanca, 1 şarjör, 9 fişek, 5 extacy, 29 yeşil reçeteye tabi hap, 2 gram esrar, 2 şişe aseton ve 148 gram kannabinoid ele geçirildi.
- 13.04.2024 Depremzede Kadınlar Konteyner Kentinde Organik Sabun Üretiyor
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki konteyner kentte açılan kursta zeytinyağı ve çiçeklerden organik sabun yapmayı öğrenen depremzede kadınlar, üretimle olumsuz etkilerden uzaklaşıyor. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve IC İbrahim Çeçen Vakfı işbirliğiyle düzenlenen kursta eğitim alan kadınlar, atölyede zeytinyağı ve çiçeklerle fermente edilen sabunlar üretiyor. Ayrıca atık yağları geri dönüştürerek temizlikte kullanılan sabunlar da üreten kadınlar, meslek öğrenip sosyalleşerek afetin olumsuz etkisinden uzaklaşıyor.
- 12.04.2024 Hatay'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Hatay'da meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki deprem vatandaşlar tarafından hissedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Hatay'ın Antakya ilçesi Üçgedik Mahallesi'nde saat: 14.47 sıralarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.4 km derinliğinde meydana gelen deprem Antakya, İskenderun, Kırıkhan, Belen ve Altınözü ilçesinde hissedildi. Deprem sonrası olumsuz bir durum yaşanmazken vatandaşlar, depremi hissettiklerini söylediler.
- 12.04.2024 Hatay'da meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki deprem vatandaşlar tarafından hissedildi
Hatay'ın Antakya ilçesinde Üçgedik Mahallesi'nde saat 14.47 sıralarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antakya, İskenderun, Kırıkhan, Belen ve Altınözü ilçelerinde hissedildi. Deprem sonrasında herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, vatandaşlar depremi hissettiklerini belirtti.
- 12.04.2024 İskenderun'da demir korkuluk ayağına saplanan kişi hastaneye kaldırıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın, Numune Mahallesi'nde üzerine düştüğü demir korkuluğun ayağına saplanması sonucu yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi, demiri keserek yaralıyı ambulansa taşıdı. Yaralı, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- 12.04.2024 Camide yaşanan görüntülerle ülke gündemine oturan yerli örümcek adam yaşananları anlattı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde örümcek adam kostümüyle camiye giden Ayaz Koç, yaşananları anlattı. Koç, Ramazan Bayramı'nda bayram namazını kılmak için gittiği camiden maskesini çıkarmak istememesi üzerine kolluk kuvvetleri tarafından dışarı çıkarıldığını belirtti. Örümcek adam kostümünü çocukları eğlendirmek için giydiğini ifade eden Koç, deprem bölgelerinde çocuklara yardım etmek ve moral vermek amacıyla bu kostümü tercih ettiğini söyledi.
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- 12.04.2024 Cenaze evinde yemek yenmez, yemek götürülür' diyen muhtar, ilk icraat olarak mahallesinde cenaze yemeğini kaldırdı
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Sarıseki Mahallesi muhtarı Özcan Kaya, cenaze evinde yemek yenmeyeceğini belirterek mahalleyi afişlerle donattı. Muhtar Kaya'nın bu kararı mahalle sakinlerinden tam destek aldı. Cenaze evindeki yemek masraflarının üniversite öğrencilerine burs olarak verilebileceğini ifade eden Kaya, toplumun reflekslerini harekete geçirmek istediğini söyledi.
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- 11.04.2024 Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevi ve çocuk evlerini ziyaret etti
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, eşi Esra Masatlı ile birlikte Antakya ve İskenderun ilçelerinde bulunan huzurevi ve çocuk evlerini ziyaret etti. Huzurevinde yaşayan yaşlı vatandaşlarla bir araya gelen Vali Masatlı, bayramlarını kutlayarak karanfil verdi. Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret eden Masatlı, çocuklarla bayramlaşarak çeşitli hediyeler verdi.
- 11.04.2024 KADEM Bayram Karavanı, Hatay'daki depremzedelere ikramda bulundu
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından hayata geçirilen 'Bayram Karavanı', Hatay'daki depremzedelere çay, kahve ve çikolata ikramında bulundu. Karavan, Kahramanmaraş'ın ardından Hatay'a gelerek İskenderun ilçesindeki Üsküdar Konteyner Kenti'ne konuşlandı ve gün boyu vatandaşlara hizmet verdi. KADEM Yayın Editörü Rabia Albayrak, depremzedelerle hasbihal ederek bayramlarını kutlamak istediklerini belirtti ve KADEM'in bölgede olmaya devam edeceğini söyledi.
- 11.04.2024 İskenderun'da Ramazan Bayramı bayramlaşma programı düzenlendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla İskenderun Kaymakamlığı tarafından hizmet binasında bayramlaşma programı düzenlendi. Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, protokol üyeleri ve vatandaşların bayramını kutladı. Programa, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu ve İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez de katıldı.
- 11.04.2024 Camiden ters kelepçe ile çıkartılan Örümcek Adam'ın ilk sözleri: Ayağım alçıya alındı, yürüyemiyorum
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bayram namazı kılmak için cemaat arasına 'Örümcek Adam' kostümüyle giren ve polis ekipleri tarafından camiden çıkartılan Ayaz Koç, yaşadıklarını anlattı. Koç, "Beni yere yatırdılar, ters kelepçe yapıldı, ayağıma basıldı. Tartaklandım, ayağım alçıya alındı, yürüyemiyorum" dedi.
- 10.04.2024 Hatay'da "Örümcek Adam" kostümüyle bayram namazı kılan kişi polis tarafından yaka paça dışarı çıkarıldı
Çocukları sevindirmek için İzmir'den yola çıkan ve 81 ili "Örümcek Adam" kostümüyle dolaşan Ayaz Koç, Hatay'ın İskenderun ilçesinde bayram namazı kıldı. Ayaz'ın kostümü cemaat arasında tedirginlik yaratınca durum polise intikal etti. Kısa sürede camiye gelen polisler, Koç'u dışarı çıkardı. Polislere projesini anlatan Koç, şüpheli bir durum olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.
- 09.04.2024 İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, zafer sözünü gerçekleştirdiklerini belirtti
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinden zaferle çıkan Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Hatay'da ve İskenderun'da zafer sözü verdiklerini belirterek bu sözü gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
- 09.04.2024 İskenderun'da Ramazan Bayramı öncesinde şehitlik ziyareti yapıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Ramazan Bayramı arifesinde Karaağaç Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlik ziyaret edildi. Anma törenine protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler, emniyet teşkilatı ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
- 09.04.2024 İskenderun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Bayram Yolculukları İçin Tavsiyelerde Bulundu
İskenderun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erol Akın, bayram yolculukları öncesinde vatandaşlara güvenli sürüş ve yolculuk konusunda önemli tavsiyelerde bulundu. Akın, uzun yolculuklar öncesinde araç bakımlarına dikkat edilmesi gerektiğini ve sık sık mola verilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, emniyet kemeri kullanımının önemine de değindi.
- 08.04.2024 Hatay'da ramazan ayının son teravih namazı kılındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Nihal Atakaş Camisi'nde vatandaşlar, ramazan ayının son teravih namazında bir araya geldi. Namazın ardından dua eden ve camide Kur'an-ı Kerim okuyan vatandaşlar, manevi bir atmosferde birlikte ibadet ettiler.
- 08.04.2024 Hatay İskenderun'da Asayiş Uygulaması: 2.445 Kişi Sorgulandı
Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 2 bin 445 kişi sorgulandı. Yapılan kontroller sonucunda, 8 aranan şahıs yakalanırken, 2 şahıs tutuklanma kararıyla cezaevine gönderildi. Ayrıca, 19 kişiye yoklama kaçağı oldukları gerekçesiyle tebligat yapıldı ve 3 motosiklet trafikten men edildi. Denetimler sırasında yapılan aramalarda; 1 tabanca, 2 şarjör, 2 tüfek, 1 motosiklet, 75 gram kannabinoid, 4 gram esrar, 63 adet captagon hap ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.
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- 08.04.2024 Hatay'da 6 yük konteyneri çalınması: 2 zanlı tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinin deposundan çalınan 6 yük konteyneri ile ilgili olarak gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Polis ekipleri, iş yeri sahibinin ihbarı üzerine harekete geçerek şüphelileri tespit etti ve gözaltına aldı. Tutuklanan zanlılar adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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- 08.04.2024 İskenderun'da iş yerinden çalınan 6 yük konteyneri için 3 şahıs tutuklandı
Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun ilçesinde bir iş yerinden çalınan 6 yük konteyneri olayıyla ilgili olarak M.C.Y., M.A.Ç. ve B.Ş. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. M.C.Y. ve B.Ş. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, diğer şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Emniyet güçleri, çalışmaları sonucunda çalıntı konteynerleri de ele geçirdi.
- 06.04.2024 İskenderun'da çıkan yangında apartmanın dış cephesinde maddi hasar oluştu
İskenderun ilçesinde meydana gelen yangında apartmanın dış cephesinde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde binanın alevlere teslim olması engellendi. Yangın sonrası evin balkonunda çıkan yangın için soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, apartmanda maddi hasar meydana geldi.
- 06.04.2024 Hatay'da yapılan asayiş uygulamasında 11 kişi yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında bin 119 kişi sorgulandı. Uygulama sonucunda 10 aranan şahıs ve 1 kayıp şahıs yakalanırken, 11 kişiye yoklama kaçağı tebliği yapıldı ve 2 kişi tutuklandı. Ayrıca, 35 gram kannabinoid, 22 gram esrar ve 9 gram metamfetamin ele geçirildi.
- 06.04.2024 Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan 2 şahıs yakalandı
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından aranan şahısların yakalanması için yapılan çalışmalar sonucunda, İskenderun ilçesinde otodan hırsızlık olayına karışan Ö.S.K. ve hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan T.Ç. yakalandı. Şahıslar adli makamlara sevk edildi.
- 06.04.2024 İskenderun'da yapılan asayiş uygulamasında 10 zanlıdan 2'si tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 1119 kişinin GBT kontrolü yapıldı. Uygulama sonucunda 10 zanlı yakalandı ve 44 gram sentetik uyuşturucu, 22 gram esrar ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlılardan 2'si tutuklandı.
- 06.04.2024 Çanakkale Boğazı'nda arızalanan Türk bayraklı gemi Karanlık Liman Demir Sahası'na götürüldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinden Kocaeli'ye seyreden Sare İmamoğlu adlı geminin makineleri, İntepe açıklarında arızalandı. Gemi kaptanının durumu bildirmesi üzerine Türkeli römorkörü sevk edildi. Gemi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.
- 06.04.2024 Çanakkale Boğazı'nda 'Sare İmamoğlu' isimli genel kargo gemisi makine arızası yaptı
İskenderun'dan Kocaeli'ye giden 'Sare İmamoğlu' isimli genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yaşadı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.
- 06.04.2024 İskenderun'da Kadir Gecesi'nde 500 Kur'an-ı Kerim dağıtıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Nihal Atakaş Camii'nde düzenlenen Kadir Gecesi programında, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 'Hediyem Kur'an olsun' kampanyası kapsamında 500 Kur'an-ı Kerim dağıtıldı. Hatay İl Müftüsü ve İskenderun kaymakamı tarafından vatandaşlara hediye edilen Kur'an-ı Kerimler, Kadir Gecesi'nde önemli bir anlam taşıdı.
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- 05.04.2024 Hatay'da Avukatlar Günü Töreni Düzenlendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 5 Nisan Avukatlar günü münasebetiyle Hatay Barosu ve üyeleri tarafından tören düzenlendi. Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu. Hatay Adliyesi'nde devam eden etkinliklerde ise Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden avukatlar için anıta karanfil bırakıldı.
- 05.04.2024 Hatay'da Avukatlar Günü Töreni Düzenlendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Hatay Barosu Başkanı Erhan Nizamoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. İstiklal Marşı okunarak saygı duruşunda bulunuldu. İskenderun Adliyesi'nde devam eden programda ise 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden avukatlar anısına yapılan anıta karanfil bırakıldı.
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- 05.04.2024 Mehmet Dönmez İskenderun Belediye Başkanı olarak göreve başladı
AK Parti'den İskenderun Belediye Başkanı seçilen Mehmet Dönmez, İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını aldı. Dönmez, İskenderun Belediyesine geçerek vatandaşlara hitap etti. İlçenin her mahallesine eşit hizmet ulaştırmak için çalışacağını belirtti. Törene AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Özer, MHP İlçe Başkanı Turan Bozkurt, meclis üyeleri ve partililer de katıldı.
- 04.04.2024 Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan 5 şahıs yakalandı
Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Tutuklanan şahıslar cezaevine gönderilirken, diğerleri hakkında adli işlemler başlatıldı.
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- 02.04.2024 İskenderun'da Kalp Krizi Geçiren Kişi Kaldırımda Ölü Bulundu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 58 yaşındaki bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, kişinin kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi. Cenaze, İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
- 02.04.2024 CHP, İskenderun Belediye Başkanlığı sonuçlarına itiraz etti
CHP İskenderun Belediye Başkan adayı Mehmet Duduoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde 1077 oy farkla kaybettiğini belirterek, seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini açıkladı. Duduoğlu, itiraz dilekçesinde tüm oyların tekrar sayılmasını ve geçersiz oyların incelenmesini talep ettiklerini ifade etti. Ayrıca, tutanaklarda hatalar ve usulsüzlükler tespit ettiklerini ve sandık başkanlarının tecrübesiz olduğunu iddia etti. Duduoğlu, seçmenlerin ve kendilerine oy verenlerin hakkını korumak için itirazlarını yaptıklarını vurguladı.
- 02.04.2024 BBP İskenderun Belediye Başkan adayı Muzaffer Sezgin'in cenazesi toprağa verildi
Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren BBP İskenderun Belediye Başkan adayı Muzaffer Sezgin'in cenazesi, Sakarya Yeni Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Çankaya Mezarlığı'nda defnedildi. Sezgin'in ailesi, yakınları ve parti üyeleri törene katıldı.
- 31.03.2024 İskenderun'da Paskalya Bayramı Ayini Gerçekleştirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi. Kentteki Hristiyan vatandaşlar, yıkılan Latin Katolik Kilisesi'nin bahçesinde bir araya geldi. Ayinde, barış ve kardeşlik mesajları verildi ve İncil'den bölümler okunup dua edildi.
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- 29.03.2024 İskenderun'da kaçak sigara ve elektronik sigara operasyonu: 1250 paket sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 1250 paket kaçak sigara ve 15 elektronik sigara ele geçirildi. Ayrıca, 3 bin doldurulmuş makaron da bulundu. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
- 29.03.2024 İskenderun'da Gönül Mutfağı, Ramazan Ayı Boyunca Afetzedelere Yemek Hazırlıyor
Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremin ardından gönüllülerin katılımıyla kurulan 'Gönül Mutfağı'nda, ramazan ayı boyunca afetzedeler için günlük 12 bin kişilik yemek hazırlanıyor. İbrahim Çeçen Konteyner Kenti'ndeki mutfakta, 70 gönüllü iftar sofraları için her gün üç çeşit yemek yapıyor. Gönüllülerce hazırlanan yemekler, ilçedeki depremzedelere ulaştırılıyor. İftar yemeğinin yanı sıra yaklaşık 2 bin kişilik de sahurluk hazırlayan gönüllüler, ihtiyaç sahipleri için de ramazan kolisi dağıtıyor.
- 29.03.2024 İskenderun'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza; İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde meydana geldi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.