Hatay\'ın Antakya ve Defne ilçelerinde mahsur kalan hayvanlar itfaiyece kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde mahsur kalan hayvanlar itfaiyece kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'da Antakya, Defne, İskenderun, Payas, Arsuz ve Hassa ilçelerinde mahsur kalan hayvanlar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kurtarılan hayvanlar güvenli alanlara ulaştırıldı.
Hatay'da farklı ilçelerde mahsur kalan hayvanlar, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerlerden kurtarıldı.
Antakya, Defne, İskenderun, Payas, Arsuz ve Hassa ilçelerinde mahsur kalan hayvanların yardımına ekipler yetişti.
Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan hayvanlar güvenli alanlara ulaştırıldı.
Kaynak: İHA
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