İskenderun\'da aranan L.Ö., 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından yakalama emri bulunan ve toplam 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan L.Ö., polis ekiplerince yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında yakalanan L.Ö., gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen L.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

L.Ö.'nün kasten yaralama suçundan 3 yıl, hırsızlık suçundan ise 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 4 yıl 6 ay hapis cezasının bulunduğu belirtildi.