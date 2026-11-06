İskenderun'da aranan L.Ö., 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla tutuklandı - Son Dakika
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İskenderun'da aranan L.Ö., 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla tutuklandı

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İskenderun\'da aranan L.Ö., 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla tutuklandı
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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun'da kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından aranan L.Ö.'yü yakaladı. Toplam 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan L.Ö., adli makamlara sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından yakalama emri bulunan ve toplam 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan L.Ö., polis ekiplerince yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında yakalanan L.Ö., gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen L.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

L.Ö.'nün kasten yaralama suçundan 3 yıl, hırsızlık suçundan ise 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 4 yıl 6 ay hapis cezasının bulunduğu belirtildi.

Kaynak: İHA
Emniyet MüdürlüğüİskenderunHırsızlık3. SayfaGüncelHataySon Dakika

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