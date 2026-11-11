Hatay İskenderun\'da evi kurşunlayan zanlı, ikametinde silah bulunması üzerine tutuklandı

Hatay İskenderun'da evi kurşunlayan zanlı, ikametinde silah bulunması üzerine tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay İskenderun'da 9 Kasım'da Buluttepe Mahallesi'ndeki bir eve silahla ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlının ikametinde ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 7 fişek bulundu; zanlı hakimlikçe tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Kasım'da Buluttepe Mahallesi'ndeki bir ikamete silahla ateş açılmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Çalışma sonucunda kimliği tespit edilen İ.K. polis ekiplerince yakalandı.
Zanlının ikametinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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