İskenderun'a 600 yataklı yeni hastane Eylül 2027'de hizmete giriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İskenderun'a 600 yataklı yeni hastane Eylül 2027'de hizmete giriyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İskenderun\'a 600 yataklı yeni hastane Eylül 2027\'de hizmete giriyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay İl Sağlık Müdürü Sönmez, İskenderun'a 600 yataklı hastanenin Eylül 2027'de hizmete gireceğini, Antakya'da 1000 yataklı hastanenin ihalesinin tamamlandığını söyledi. Sönmez, 2029'da bitmesi hedeflenen projelerle kentin 30-40 yıllık sağlık kapasitesine kavuşacağını belirtti.

Hatay Temsilcisi ve Haberci Gazetesi (pressnews.tr) İmtiyaz Sahibi Gazeteci Hüseyin Zorkun, Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Sıtkı Sönmez’i makamında ziyaret etti. 

<a class='keyword-sd' href='/iskenderun/' title='İskenderun'>İskenderun</a>'a 600 yataklı yeni hastane <a class='keyword-sd' href='/eylul/' title='Eylül'>Eylül</a> 2027'de hizmete giriyor

Gerçekleştirilen ziyarette, gazetecilik faaliyetleri ve Hatay’daki sağlık çalışmaları üzerine oldukça verimli ve güzel bir sohbet gerçekleştirildi.

Ziyaret sırasında Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Sıtkı Sönmez, Gazeteci Hüseyin Zorkun’a kente kazandırılan dev yatırımlar ve sağlık alanında yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Hatay’da sağlık hizmetlerinin geldiği son noktayı ve planlanan yatırımları paylaşan İl Sağlık Müdürü Dr. Sıtkı Sönmez’in aktardığı öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralandı:

Hastane Projeleri

İskenderun Cebike'de 600 yataklı yeni hastane Eylül 2027'de hizmete giriyor.

Antakya Gülderen'de 1000 yataklı şehir hastanesinin ihalesi tamamlandı, 2029'da bitmesi hedefleniyor.

Bu yatırımlarla Hatay, 30-40 yıllık sağlık kapasitesine kavuşacak.

Özel Hastaneler

Şu ana kadar 1 hastane ve 2 tıp merkezi ihalesi yapıldı.

1 hastanenin ihalesi Ekim 2026'da gerçekleştirilecek.

Aile Hekimlikleri

Her birimde en az 2, nüfus yoğunluğuna göre 10 hekime kadar planlama yapılıyor.

Yeni yerleşim yerlerine göre konumlandırma planlanıyor.

1 yıl içinde birinci basamak hizmetler yerleşik hale gelecek.

Ruh Sağlığı ve Kronik Hastalık Takibi

Ücretsiz protez-ortez ve fizyoterapi desteği sağlanacak.

Psikoterapi destekleri 18.000-20.000 seviyesine ulaştı.

Kronik hastalar için aile hekimlikleri üzerinden özel takip sistemi kuruldu.

Dijital Sağlık ve Evde Bakım

Radyasyon onkolojisi hizmetleri yeniden aktif.

80 yaş üstü ve yatağa bağımlı hastalar için raporlar evde çıkarılıyor.

Hizmetler dijitalleştirildi, Türkiye ortalamasıyla eş düzeydeyiz.

Sonuç

Önümüzdeki 1-5 yıl içinde birinci, ikinci ve üçüncü basamakta önemli bir eksiklik kalmayacak.

Tüm projeler sıkı takvimle takip ediliyor.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
İskenderunHastaneAntakyaGüncelSağlıkEylülHataySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Belediyeyi yasa boğan kaza Ölüm bile ayıramadı Belediyeyi yasa boğan kaza! Ölüm bile ayıramadı
Mehmet Günsür’den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil Mehmet Günsür'den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor’a haber gönderdi: Beni alın Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın
Galatasaray-Stuttgart maçı için olay tahmin Galatasaray-Stuttgart maçı için olay tahmin
Suçüstü yakalandılar Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
Meteoroloji, AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı İstanbul dahil 21 ilde alarm Meteoroloji, AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı! İstanbul dahil 21 ilde alarm
Sokak ortasında tokat atılan kadın yaşadığı dehşeti anlattı Şu an kulağım duymuyor Sokak ortasında tokat atılan kadın yaşadığı dehşeti anlattı! Şu an kulağım duymuyor
Fenerbahçe’de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi Kritik görüşme kapıda Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi! Kritik görüşme kapıda
Görenler gözlerine inanamadı: Nikah masasında “Bu kadarı da olmaz“ dedirten an Görenler gözlerine inanamadı: Nikah masasında "Bu kadarı da olmaz" dedirten an!
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
Ankara’da kontrolden çıkan motosiklet hamile kadına çarptı: 6 aylık bebek hayatını kaybetti Ankara'da kontrolden çıkan motosiklet hamile kadına çarptı: 6 aylık bebek hayatını kaybetti
15:04
Kılıçdaroğlu’ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
14:51
Real Madrid’den hayatını kaybeden futbolcuya duygulandıran veda
Real Madrid'den hayatını kaybeden futbolcuya duygulandıran veda
14:44
Ve günün bombası patladı Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
14:42
Kılıçdaroğlu ve Özel’den Bahçeli’ye taziye ziyareti
Kılıçdaroğlu ve Özel'den Bahçeli'ye taziye ziyareti
14:28
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
14:17
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
14:07
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
14:05
Serdar Aziz futbolu bırakıp yeni bir maceraya atıldı
Serdar Aziz futbolu bırakıp yeni bir maceraya atıldı
13:55
Fenerbahçe’de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi Kritik görüşme kapıda
Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi! Kritik görüşme kapıda
13:27
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor’a haber gönderdi: Beni alın
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın
13:20
Suçüstü yakalandılar Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
13:15
Fenerbahçe’de Conceiçao için karar verildi İşte ilk maçı
Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı
13:10
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 15:40:58. #7.12#
SON DAKİKA: İskenderun'a 600 yataklı yeni hastane Eylül 2027'de hizmete giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android