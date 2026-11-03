İskenderun\'a 600 yataklı yeni hastane Eylül 2027\'de hizmete giriyor

Hatay Temsilcisi ve Haberci Gazetesi (pressnews.tr) İmtiyaz Sahibi Gazeteci Hüseyin Zorkun, Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Sıtkı Sönmez’i makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, gazetecilik faaliyetleri ve Hatay’daki sağlık çalışmaları üzerine oldukça verimli ve güzel bir sohbet gerçekleştirildi.

Ziyaret sırasında Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Sıtkı Sönmez, Gazeteci Hüseyin Zorkun’a kente kazandırılan dev yatırımlar ve sağlık alanında yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Hatay’da sağlık hizmetlerinin geldiği son noktayı ve planlanan yatırımları paylaşan İl Sağlık Müdürü Dr. Sıtkı Sönmez’in aktardığı öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralandı:

Hastane Projeleri

İskenderun Cebike'de 600 yataklı yeni hastane Eylül 2027'de hizmete giriyor.

Antakya Gülderen'de 1000 yataklı şehir hastanesinin ihalesi tamamlandı, 2029'da bitmesi hedefleniyor.

Bu yatırımlarla Hatay, 30-40 yıllık sağlık kapasitesine kavuşacak.

Özel Hastaneler

Şu ana kadar 1 hastane ve 2 tıp merkezi ihalesi yapıldı.

1 hastanenin ihalesi Ekim 2026'da gerçekleştirilecek.

Aile Hekimlikleri

Her birimde en az 2, nüfus yoğunluğuna göre 10 hekime kadar planlama yapılıyor.

Yeni yerleşim yerlerine göre konumlandırma planlanıyor.

1 yıl içinde birinci basamak hizmetler yerleşik hale gelecek.

Ruh Sağlığı ve Kronik Hastalık Takibi

Ücretsiz protez-ortez ve fizyoterapi desteği sağlanacak.

Psikoterapi destekleri 18.000-20.000 seviyesine ulaştı.

Kronik hastalar için aile hekimlikleri üzerinden özel takip sistemi kuruldu.

Dijital Sağlık ve Evde Bakım

Radyasyon onkolojisi hizmetleri yeniden aktif.

80 yaş üstü ve yatağa bağımlı hastalar için raporlar evde çıkarılıyor.

Hizmetler dijitalleştirildi, Türkiye ortalamasıyla eş düzeydeyiz.

Sonuç

Önümüzdeki 1-5 yıl içinde birinci, ikinci ve üçüncü basamakta önemli bir eksiklik kalmayacak.

Tüm projeler sıkı takvimle takip ediliyor.

Haber: Hüseyin Zorkun