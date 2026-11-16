Hatay İskenderun'da alev alan aracı sürücü durdurdu, yangını itfaiye söndürdü

Hatay İskenderun'da alev alan aracı sürücü durdurdu, yangını itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Ziraat Parkı girişinde seyir halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarında durdurup 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 Z 1616 plakalı hafif ticari araç, Ziraat Parkı girişinde seyir halindeyken alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurup 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?