İskenderun Belediyesi site bahçesindeki sel suyunu duvarı patlatarak boşalttı

Hatay'da etkili olan yağışın ardından sitede oluşan su, İskenderun Belediyesi ekiplerinin duvarı patlatmasıyla ve vidanjör yardımıyla boşaltıldı.

İskenderun ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış nedeniyle Büyükdere Mahallesi'nde bulunan villaların bahçesi göle döndü. Bölgedeki mağduriyeti gidermek için çalışma başlatan İskenderun Belediyesi ekipleri, iş makinasıyla duvarı patlatarak ve vidanjör yardımıyla suyu boşalttı. Belediyenin ilgili birimleri, HATSU ve Deniz Polisi ekipleriyle koordineli şekilde yürütülen çalışmalarda; biriken suların boşaltılması ve selin taşıdığı çamur ile malzemelerin temizlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Ekipler, vatandaşların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi ve günlük yaşamın normale dönmesi için sahadaki müdahalelerini sürdürüyor.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez yaptığı açıklamada, "Su baskınlarından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Mağduriyet yaşayan hiçbir vatandaşımızı bu zor süreçte yalnız bırakmayacağız. İlgili birimlerimiz, HATSU ve Deniz Polisi ekiplerimizle koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önceliğimiz, vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyeti gidermek ve günlük hayatın bir an önce normale dönmesini sağlamak. Tüm imkanlarımızla sahadayız ve hemşehrilerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.