Hatay\'da etkili olan sis Antakya-İskenderun yolunda görüşü 40 metreye kadar düşürdü

Hatay'da etkili olan sis Antakya-İskenderun yolunda görüşü 40 metreye kadar düşürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya, Belen ve Kırıkhan ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan sis, Antakya-İskenderun kara yolunda görüş mesafesini 40 metreye kadar düşürdü. Yollarda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Hatay'da sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Antakya, Belen ve Kırıkhan ilçelerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Sis nedeniyle Antakya- İskenderun kara yolunda görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.
Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yollarda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA
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