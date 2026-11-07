İskenderun\'da operasyonda 4 şüpheli tutuklandı, 3 kilo 53 gram esrar ele geçirildi

İskenderun'da operasyonda 4 şüpheli tutuklandı, 3 kilo 53 gram esrar ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İskenderun'da Buluttepe Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Adreste 1 kilo 356 gram sentetik uyuşturucu, 3 kilo 53 gram esrar, 10 sentetik ecza ve 1 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Buluttepe Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 1 kilo 356 gram sentetik uyuşturucu, 3 kilo 53 gram esrar, 10 sentetik ecza, 1 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda E.B, O.Y, S.Ö. ve C.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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