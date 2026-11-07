İskenderun'da çürük domates satan pazarcı, pahalılığı gerekçe gösterdi - Son Dakika
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İskenderun'da çürük domates satan pazarcı, pahalılığı gerekçe gösterdi

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İskenderun\'da çürük domates satan pazarcı, pahalılığı gerekçe gösterdi
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İskenderun\'da çürük domates satan pazarcı, pahalılığı gerekçe gösterdi
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İskenderun'da semt pazarı denetiminde çürük domates sattığı belirlenen esnaf, zabıtanın 'bu yenilir mi' sorusuna 'domates pahalı olduğu için' yanıtını verdi. Denetimlerde kurallara uymayan esnafa cezai işlem uygulandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde zabıta ekiplerinin semt pazarı denetimi esnasında çürük domates sattığı zabıta ekipleri tarafından tespit edilen esnaf, zabıtanın 'yenir mi bu' sorusuna 'domates pahalı olduğu için' yanıtını vererek akıllara durgunluk getirdi.

İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; vatandaşların sağlıklı, güvenli ve adil şartlarda alışveriş yapabilmesi amacıyla kent genelindeki semt pazarlarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen esnaflara cezai işlem uygulandı. Pazar alanlarında vatandaşların rahat hareket edebilmesi için tezgah düzeni ve geçiş alanlarını da kontrol eden zabıta ekipleri, hem tüketici haklarının korunması hem de kurallara uygun çalışan esnafların haksız rekabetten etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Denetimler sırasında vatandaşların görüş ve taleplerini de dinleyen ekipler, karşılaşılan eksikliklerin giderilmesi için esnafları bilgilendiriyor. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, vatandaşların haklarını korumak konusunda taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Öte yandan, pazar tezgahında çürük domates satan pazarcı, zabıta ekiplerinin denetimine takıldı. Zabıtanın 'bu yenilirmi' ve 'Bu mal vatandaşa satılır mı' sorularına pazarcı, pahalı olduğu için çürük domates sattığını söyleyerek kendini savundu.

Kaynak: İHA
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