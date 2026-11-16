İskenderun'da seyir halindeki araç yangınını itfaiye kontrol altına aldı - Son Dakika
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İskenderun'da seyir halindeki araç yangınını itfaiye kontrol altına aldı

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İskenderun\'da seyir halindeki araç yangınını itfaiye kontrol altına aldı
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İskenderun\'da seyir halindeki araç yangınını itfaiye kontrol altına aldı
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İskenderun Muradiye Mahallesi Ziraat Park girişinde seyir halindeki araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken araç zarar gördü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Muradiye Mahallesi Ziraat Park girişinde seyir halindeki araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Ekipler tarafından bölgede soğutma çalışması ve gerekli emniyet tedbirleri gerçekleştirildi. Yangında araç zarar gördü.

Kaynak: İHA
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