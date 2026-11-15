HBB ekipleri, İskenderun ve Samandağ\'da mahsur kalan hayvanları sağ salim kurtardı

HBB ekipleri, İskenderun ve Samandağ'da mahsur kalan hayvanları sağ salim kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın İskenderun ve Samandağ ilçelerinde farklı noktalarda mahsur kalan hayvanlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı. Ekiplerin çalışmasıyla hayvanlar bulundukları yerlerden sağ salim çıkarılarak güvenli alanlara alındı.
Hatay'ın İskenderun ve Samandağ ilçelerinde mahsur kalan hayvanlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri tarafından kurtarıldı.
HBB ekipleri, iki ilçede farklı noktalarda mahsur kalan hayvanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmalar sonucunda hayvanlar bulundukları yerlerden sağ salim kurtarılarak güvenli alanlara alındı.
Kaynak: İHA
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