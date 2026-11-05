Tatar Mudanya'da KKTC ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de deniz hakimiyetini vurguladı - Son Dakika
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Tatar Mudanya'da KKTC ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de deniz hakimiyetini vurguladı

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Tatar Mudanya\'da KKTC ile Türkiye\'nin Doğu Akdeniz\'de deniz hakimiyetini vurguladı
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Ersin Tatar, Mudanya Üniversitesindeki panelde KKTC ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de deniz hakimiyetini pekiştirdiğini söyledi. Tatar, Kıbrıs Yunan adası olsaydı İskenderun'dan Ege'ye kadar güvenlik sıkıntısı yaşanacağını ve KKTC'nin Türkiye için beka meselesi olduğunu belirtti.

ESKİ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye, Doğu Akdeniz'deki deniz hakimiyetini ve seyrüsefer güvenliğini pekiştirmiştir. Eğer Kıbrıs bir Yunan adası olsaydı, Türkiye'nin İskenderun'dan Ege'ye kadar olan deniz sınırlarında büyük güvenlik sıkıntıları yaşanırdı. Bu nedenle KKTC, Türkiye'nin geleceği için de bir beka meselesidir" dedi.

KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'Tecrübe Konuşuyor' programı kapsamında Mudanya Üniversitesinde düzenlenen panele katıldı. Panelde Tatar'ın yanı sıra okul yönetimi ve öğrenciler yer aldı. Panelde konuşan Ersin Tatar, Kıbrıs adasının tarihsel, siyasi ve stratejik önemini anlattı. Kıbrıs'ın asırlardır süren Türk ve İslam varlığıyla bir ata toprağı olduğunu belirten Tatar, 1878 yılında adanın İngiltere'ye kiralanmasıyla başlayan demografik müdahalelere dikkat çekti. Tatar, "1878'de 100 binin altında olan Rum nüfusu, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğunda 450 binlere kadar çıkarıldı. Tüm bu nüfus politikalarına ve nüfus mühendisliklerine rağmen Kıbrıs Türk halkı adadaki varlığını ve milli şuurunu korumayı başarmıştır" diye konuştu.

'ÇÖZÜM, EGEMEN EŞİTLİKTE VE İKİ DEVLETLİ YAPIDADIR'

Kıbrıs davasında uluslararası antlaşmaların ve devlet aklının önemine vurgu yapan Tatar, merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın egemenlik vurgusunu hatırlattı. Federasyon arayışlarının riskler barındırdığına işaret eden Tatar, "Egemenliğe dayanmayan hiçbir anlaşma kalıcı olamaz. Bizim siyasetimiz net; egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm modelidir. Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisi de (TBMM) 18 Temmuz 2024'te aldığı kararla Kıbrıs'ta yegane sürdürülebilir çözümün egemenlik temelinde iki devlet modeli olduğunu tescillemiştir. Birileri bizi tanımıyor olabilir ama bu irademizi ve bağımsız devlet varlığımızı ortadan kaldırmaz" dedi.

ECEVİT VE ERBAKAN'I ANDI

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın Doğu Akdeniz'deki güç dengelerini değiştirdiğini ifade eden Tatar, merhum Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'ı rahmetle andı. Harekatın sadece soydaşların can güvenliğini sağlamadığını, aynı zamanda Türkiye'nin Akdeniz'deki stratejik konumunu da güvenceye aldığını kaydetti. Doğu Akdeniz, Libya, Ege ve Orta Doğu'daki gelişmelere dikkat çeken Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye, Doğu Akdeniz'deki deniz hakimiyetini ve seyrüsefer güvenliğini pekiştirmiştir. Eğer Kıbrıs bir Yunan adası olsaydı, Türkiye'nin İskenderun'dan Ege'ye kadar olan deniz sınırlarında büyük güvenlik sıkıntıları yaşanırdı. Bu nedenle KKTC, Türkiye'nin geleceği için de bir beka meselesidir" diye konuştu.

'YAPACAK ÇOK İŞ, BAŞARACAK ÇOK HEDEF VAR'

Konuşmasının son bölümünde Mudanya Üniversitesi öğrencilerine tavsiyelerde bulunan Tatar, değişen dünya düzeni ve yapay zeka teknolojilerine uyum sağlanması gerektiğini vurguladı. Gençlerin meslek kaygısı taşımadan kendi fırsatlarını yaratmaları gerektiğini belirten Tatar, "Yapacak çok iş, başaracak çok hedef var. Yeter ki kendi öz değerlerinize, milli şuurunuza, devletinize ve ana vatana sahip çıkın. Heyecanınızı kaybetmeden çalışarak, kendi geleceğinizi inşa edeceksiniz" dedi.

Kaynak: DHA
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