Hatay İskenderun'da bariyerlere çarpan Tofaş hurdaya döndü, 5 kişi yaralandı

Hatay İskenderun'da bariyerlere çarpan Tofaş hurdaya döndü, 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana-Hatay otobanının İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi mevkiinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği Tofaş marka otomobil bariyerlere çarparak hurdaya döndü. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralanırken, ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Hatay'da bariyerlere çarparak hurdaya dönen Tofaş marka otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, Adana-Hatay otobanının İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği Tofaş marka otomobil, bariyerlere çarparak hurdaya döndü. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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