Türkiye kıyılarını kanoyla dolaşan Oral Çağlar, 247 gün sonra İskenderun\'a vardı

Eski kano antrenörü Oral Çağlar, Artvin'den kanoyla çıktığı deniz yolculuğunda Hatay'a ulaşmayı başardı.

Türkiye'nin kıyılarını kürek çekerek dolaşma hedefi için Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'ndan yolculuğuna başlayan Çağlar, Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerini geride bırakarak 247 gün sonra İskenderun ilçesine ulaştı.

Çağlar, gazetecilere, hava şartlarının elvermesi durumunda yolculuğunu 4 gün sonra Türkiye-Suriye sınırındaki Hümeyra Plajı'nda noktalamayı hedeflediğini söyledi.

Yolculuğunun şimdiye kadarki "en uzun turu" olduğunu anlatan Çağlar, Sahil Güvenlik ekiplerinin kendisine gereken desteği sağladığını dile getirdi.