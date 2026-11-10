Türkiye kıyılarını kanoyla dolaşan Oral Çağlar, 247 gün sonra İskenderun'a vardı - Son Dakika
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Türkiye kıyılarını kanoyla dolaşan Oral Çağlar, 247 gün sonra İskenderun'a vardı

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Türkiye kıyılarını kanoyla dolaşan Oral Çağlar, 247 gün sonra İskenderun\'a vardı
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Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'ndan kanoyla yola çıkan eski kano antrenörü Oral Çağlar, Karadeniz, Marmara ve Ege'yi geride bırakarak 247 gün sonra İskenderun'a ulaştı. Çağlar, hava şartları elverirse 4 gün sonra Hümeyra Plajı'nda yolculuğunu bitirmeyi hedefliyor.

Eski kano antrenörü Oral Çağlar, Artvin'den kanoyla çıktığı deniz yolculuğunda Hatay'a ulaşmayı başardı.

Türkiye'nin kıyılarını kürek çekerek dolaşma hedefi için Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'ndan yolculuğuna başlayan Çağlar, Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerini geride bırakarak 247 gün sonra İskenderun ilçesine ulaştı.

Çağlar, gazetecilere, hava şartlarının elvermesi durumunda yolculuğunu 4 gün sonra Türkiye-Suriye sınırındaki Hümeyra Plajı'nda noktalamayı hedeflediğini söyledi.

Yolculuğunun şimdiye kadarki "en uzun turu" olduğunu anlatan Çağlar, Sahil Güvenlik ekiplerinin kendisine gereken desteği sağladığını dile getirdi.

Kaynak: AA
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