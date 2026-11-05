Hatay'da su baskınlarına müdahale eden HBB ekipleri 18 kişi ve 6 aracı kurtardı - Son Dakika
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Hatay'da su baskınlarına müdahale eden HBB ekipleri 18 kişi ve 6 aracı kurtardı

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Hatay\'da su baskınlarına müdahale eden HBB ekipleri 18 kişi ve 6 aracı kurtardı
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HBB ekipleri, 4 Kasım Çarşamba günü etkili olan yağışların ardından Antakya, Defne, İskenderun ve Arsuz'da oluşan su baskınlarına müdahale etti. Mahsur kalan 18 kişi ve 6 araç kurtarılırken su tahliyesi ve temizlik çalışmaları yürütüldü.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri, kent genelinde etkili olan yoğun yağışların ardından oluşan su baskınlarına müdahale ederek mahsur kalan 18 kişi ve 6 aracı kurtardı.

4 Kasım Çarşamba günü etkili olan yağışlar nedeniyle Antakya, Defne, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde çalışma başlatıldı. HBB Afet Koordinasyon Merkezi'ne (AKOM) saat 09.10 itibarıyla ulaşan ihbarlar doğrultusunda bölgelere sevk edilen ekipler, su tahliyesi yaptı, kanal, menfez ve dere yataklarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Su baskınından etkilenen evlerin iç ve dış alanlarında da temizlik ve tahliye çalışmaları yürütülerek yaşam alanlarının yeniden kullanılabilir hale getirilmesi sağlandı.

Çalışmalar kapsamında mahsur kalan 18 kişi ve 6 araç kurtarılırken, yağışın etkili olduğu bölgelerde müdahalelerin sürdüğü bildirildi.

HBB yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek vatandaşların ihtiyaç halinde 112 Acil Çağrı Merkezi, ALO 153 Beyaz Masa ve HATSU 185 hatlarından ulaşabileceğini kaydetti.

Kaynak: İHA
İskenderunAntakyaGüncelArsuzDefneHatayYaşamÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da su baskınlarına müdahale eden HBB ekipleri 18 kişi ve 6 aracı kurtardı - Son Dakika
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