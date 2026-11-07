İskenderun Belediyesi semt pazarlarında kurallara uymayan esnafa cezai işlem uyguladı

İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri kullanıma sunulan tartıların doğruluğunu, satışa çıkarılan ürünlerin hijyen koşullarını, son tüketim tarihlerini, muhafaza şartlarını ve pazar alanlarındaki genel düzeni titizlikle inceledi.

Denetimlerde kurallara aykırı hareket ettiği belirlenen esnaf hakkında ilgili mevzuat uyarınca cezai işlem uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, pazarlardaki denetimlerin vatandaşların sağlığı ve ekonomik haklarının korunması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Önceliklerinin hemşehrilerinin sağlığı, huzuru ve güvenliği olduğunu ifade eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın evine götürdüğü her ürünün güvenilir olması, ödediği paranın karşılığını eksiksiz alması bizim için son derece önemlidir. Pazarlarımızda alın teriyle, dürüstçe ekmeğini kazanan esnaflarımızın her zaman yanındayız. Ancak vatandaşımızın hakkını ihlal eden, kurallara uymayan ve halk sağlığını tehlikeye atan uygulamalara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Amacımız ceza kesmek değil, herkesin kurallara uyduğu, güvenli bir alışveriş ortamı oluşturmaktır. İskenderun'da vatandaşımızın hakkını kimseye yedirmeyiz."