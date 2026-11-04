İskenderun\'da sağanak cadde ve iş yerlerini su bastı, otomobili 2 kişi itti

İskenderun'da sağanak cadde ve iş yerlerini su bastı, otomobili 2 kişi ittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İskenderun'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak, kıyıya yakın bazı cadde, ev ve iş yerlerini su altında bıraktı. Numune Mahallesi'nde su birikintisinde arızalanan otomobil 2 kişi tarafından itilerek çıkarıldı, belediye ekipleri biriken suları tahliye etmeye başladı.
HATAY'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Yolda arızalanan bir otomobil, 2 kişi tarafından itilerek sudan çıkarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı kentte, sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle ilçenin kıyıya yakın bölgelerinde bulunan bazı caddeler ile ev ve iş yerlerini su bastı. Numune Mahallesi'nde su birikintisinde arızalanan bir otomobil, 2 kişi tarafından itilerek sudan çıkarıldı. Yağışın etkisini yitirmesinin ardından belediye ekipleri biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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