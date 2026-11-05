Hatay'da otomobil tıra arkadan çarptı, sürücü ve yolcu hastanede öldü - Son Dakika
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Hatay'da otomobil tıra arkadan çarptı, sürücü ve yolcu hastanede öldü

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Hatay\'da otomobil tıra arkadan çarptı, sürücü ve yolcu hastanede öldü
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Hatay\'da otomobil tıra arkadan çarptı, sürücü ve yolcu hastanede öldü
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Hatay'da Antakya-İskenderun çevreyolu kampüs mevkiinde gece 02.00 sıralarında otomobil, aynı istikamette giden tıra arkadan çarptı. Otomobildeki sürücü ve yolcu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hatay'da seyir halinde olan otomobilin, aynı istikamette ilerleyen tırla çarpıştığı kazada 2 kişi öldü.

Kaza, Antakya - İskenderun çevreyolu kampüs mevkiinde gece saat 02.00 sıralarında yaşandı. Mustafa Yaylacı (35) idaresindeki 31 BBD 795 plakalı otomobil, seyir halinde iken aynı istikamette giden A.S. yönetimindeki 31 BCP 733 plakalı tıra çarptı. Otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada otomobildeki sürücü ve yolcu ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Mustafa Yaylacı ve yolcu olan G.Ç.(32) hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
İskenderun3. SayfaOtomobilAntakyaGüncelHataySon Dakika

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