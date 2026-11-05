Hatay İskenderun\'da polisler 9 yaşındaki engelli çocuğa tekerlekli sandalye verdi

Hatay İskenderun'da polisler 9 yaşındaki engelli çocuğa tekerlekli sandalye verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, nörolojik bir rahatsızlık nedeniyle yürüyemeyen 9 yaşındaki engelli çocuğa tekerlekli sandalye temin etti. Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evinde ziyaret edilen çocuğa sandalye teslim edilirken, çocuk polislere teşekkür etti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, 9 yaşındaki engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye etti.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nörolojik bir rahatsızlık olan herediter ataksi nedeniyle yürüyemeyen Ahmetnur Muhammed'e destekte bulundu.
Ekiplerin girişimiyle Muhammed için tekerlekli sandalye temin edildi.
Toplum Destekli Polislik ekipleri ve motosikletli yunus timi, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ettikleri çocuğa, tekerlekli sandalyeyi teslim etti.
Muhammed, kendisine destekte bulunan polislere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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