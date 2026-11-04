Hatay İskenderun\'da tırda çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı, can kaybı yok

Hatay İskenderun'da tırda çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı, can kaybı yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İskenderun'un Denizciler Mahallesi'nde bir tırda çıkan yangına ekipler kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadı; ekipler bölgede emniyet tedbirlerini aldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan tır yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Denizciler Mahallesi'nde meydana gelen yangına ekipler tarafından hızlı şekilde müdahale edildi.
Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ekipler bölgede gerekli emniyet tedbirlerini aldı.
Kaynak: İHA
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