Hatay İskenderun'da ev bahçesindeki yılanı itfaiye ekipleri zarar vermeden yakaladı - Son Dakika
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Hatay İskenderun'da ev bahçesindeki yılanı itfaiye ekipleri zarar vermeden yakaladı

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Hatay İskenderun\'da ev bahçesindeki yılanı itfaiye ekipleri zarar vermeden yakaladı
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Hatay İskenderun\'da ev bahçesindeki yılanı itfaiye ekipleri zarar vermeden yakaladı
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Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde bir evin bahçesinde görülen yılan, vatandaşların ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerince zarar verilmeden yakalandı. Yakalanan yılan doğal yaşam alanına bırakılırken mahalle sakinleri rahat nefes aldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin bahçesinde görülen yılan, ekiplerin müdahalesiyle yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Gültepe Mahallesi'nde evin bahçesinde yılan gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yılan zarar verilmeden yakalanırken, doğal yaşam alanına bırakıldı. Yılanın yakalanmasıyla vatandaşlar rahat nefes aldı.

Kaynak: İHA
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