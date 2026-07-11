15 Temmuz'da ücretsiz raylı sistem hatları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını belirterek, "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Halkalı-Arnavutköy Hattı 31 Temmuz'a kadar ücretsiz

Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı için başlatılan ücretsiz ulaşım uygulamasının devam ettiğini hatırlatan Uraloğlu, uygulamanın 20 Haziran-31 Temmuz (bu tarihler dahil) arasında geçerli olduğunu kaydetti.