Son Dakika Demokrasi Haberleri

17:37 Deva Partili Mustafa Ergen: "Deprem Bölgesinde Eğitim-Öğretim Sürmelidir. Çadırlar, Konteynerler Eğitim Ortamına Dönüştürülmelidir" Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Eğitim Politikaları Başkanı Mustafa Ergen, depremin ardından ara verilen eğitim ve öğretime bir an önce başlanması gerektiğini belirterek, “Bu dönemde, rutindeki eğitimden daha hassas ve profesyonel bir eğitim anlayışı ile deprem bölgesinde eğitim-öğretim sürmelidir. Çadırlar ya da konteynerler, eğitim-öğretim ortamlarına dönüştürülmelidir” dedi.

16:52 İzmir'de Üniversite Öğrencilerinden 'Uzaktan Eğitim' Protestosu: "Eşyalarımız Birer Çöp Torbasına Koyularak Yurtlardan Kapı Dışarı Edildik" İzmir’de bir grup üniversite öğrencisi, depremzedelerin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilmesi üniversitelerin uzaktan öğretime geçirilmesini protesto etti. Öğrenciler, “Devletin üniversitelerimizi online eğitim mi yaptığı yoksa tatil mi olduğunu anlayamadığımız bir açıklaması ile karşılaşarak, bir anda yurtlarımızdan apar topar eşyalarımız birer çöp torbasına koyularak adeta kapı dışarı edildik. Aslında o çöp torbasının içine koyulan, bizlerin eğitim hakkı oldu” açıklamasını yaptı.

15:43 Ali Babacan'dan Bahçeli'ye tepki: Tek bir afet bölgesini görmeden ahkam kesiyor Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin "Tek bir afet bölgesini görmeden, tek bir depremzedenin halini bilmeden ahkam kesiyor. Ben kendisine söyleyeyim: Sayın Bahçeli, Osmaniye'deki konutunuzun tam karşısında yıkılan enkazın sakinlerine konutunuzun tuvaletine kullanım izni verilmemiş, siz neden bahsediyorsunuz" dedi.

15:44 Babacan: "Sayın Bahçeli, Osmaniye'deki Konutunuzun Tam Karşısında Yıkılan Enkazın Sakinlerine Konutunuzun Tuvaletine Kullanım İzni Verilmemiş, Siz... Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün grup toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin “Tek bir afet bölgesini görmeden, tek bir depremzedenin halini bilmeden ahkam kesiyor. Ben kendisine söyleyeyim: Sayın Bahçeli, Osmaniye’deki konutunuzun tam karşısında yıkılan enkazın sakinlerine konutunuzun tuvaletine kullanım izni verilmemiş, siz neden bahsediyorsunuz” dedi.

14:59 AP Başkanı Metsola'dan "Rusya için özel mahkeme" çağrısı Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Rusya'nın işlediği suçlar nedeniyle hesap vermesi gerektiğini belirterek, "Kişileri bir masaya oturtmak ve bu mahkemenin kurulması için çözüm bulunması gerekiyor ve buna çağrıda bulunuyoruz, çağrıda bulunmaya da devam edeceğiz.

13:43 Son dakika! Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı Son dakika! Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi isimler katıldı.

11:57 Deniz Baykal, son yolculuğuna uğurlanıyor Deniz Baykal, son yolculuğuna uğurlanıyorESKİ CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal için CHP Genel Merkezi önünde tören düzenlendi.

13:01 İzmir'in üniversitelerinde deprem acısı: 39 vefat Kahramanmaraş merkezli olan ve 31 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği iki büyük depremde, İzmir'deki üniversitelerde eğitim gören 39 öğrenciden acı haber geldi.

12:17 Önceki CHP Genel Başkanı Deniz Baykal İçin CHP Genel Merkezi'nde Tören Düzenlendi. Önceki CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal için CHP Genel Merkezi’nde tören düzenlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ne mutlu size ki, Mustafa Kemal’in iki büyük eserinde de unutulmayacak izleriniz, unutulmayacak emekleriniz var. Sayın Genel Başkanım, ülkemizi barış ve kardeşlik içinde bir arada geleceğe taşıma kararlılığından hiç ödün vermediniz. Devlet adamı kimliğinizi her ortamda hissettirdiniz… Sayın Genel Başkan’ım huzurunuzda söz veriyorum. Ülkemizde mutlak anlamda hürriyeti tesis edeceğiz, ömrünüzü verdiğiniz demokrasi ve özgürlük mücadelesini tamamlayacağız” dedi.

11:57 Deniz Baykal, son yolculuğuna uğurlanıyor Deniz Baykal, son yolculuğuna uğurlanıyorESKİ CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal için CHP Genel Merkezi önünde tören düzenlendi.

11:36 Deniz Baykal için CHP Genel Merkezinde tören düzenlendi Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) vefat eden eski Genel Başkanı Deniz Baykal için parti genel merkezinde tören düzenlendi.

11:36 Deniz Baykal için CHP Genel Merkezinde tören düzenlendi - Deniz Baykal için CHP Genel Merkezinde tören düzenlendi Cumhuriyet Halk Partisi'nin vefat eden eski Genel Başkanı Deniz Baykal için parti genel merkezinde tören düzenlendi.

21:35 Bülent Arınç'tan "seçimleri erteleme" çağrısı: Bu bir tercih değil zarurettir Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, depremin etkilediği 10 ilde yaşanan felaketten dolayı seçimlerin ertelenmesi çağrısında bulundu. Arınç, "Ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz. Devlet bürokrasisinin vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmasına odaklanması için seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım. Bu bir tercih değil zarurettir." ifadelerini kullandı.

21:35 Bülent Arınç'tan 'Seçimleri Erteleme' Çağrısı: "Anayasalar Kutsal Metinler Değillerdir, Hukuki Metinlerdir" Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, depremlerin etkilediği 10 ilde yaşanan felaketten dolayı seçimlerin ertelenmesi çağrısında bulundu. Arınç, “Ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz. Devlet bürokrasisinin vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmasına odaklanması için seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım. Bu bir tercih değil zarurettir… Anayasanın 78. maddesini ileri sürerek seçimlerin sadece savaş sebebiyle ertelenmesinin mümkün olduğunu söyleyenlere tek cevap yeterli olacaktır: Evet, bu hüküm var ama anayasalar kutsal metinler değillerdir, hukuki metinlerdir. Yasama organı her zaman anayasa maddesini ilga edebilir, değiştirebilir ve yenisini koyabilir” dedi.

18:54 DEVA Partisi'nden deprem sonrası başlayan seçim erteleme tartışmalarına itiraz: YSK da Cumhurbaşkanı da yapamaz DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, deprem bölgesinde OHAL ilan edilmesinin ardından başlayan seçim erteleme tartışmalarına ilişkin, "Anayasamıza göre, mevcut durumda seçimlerin ertelenmesi mümkün değildir. YSK da Cumhurbaşkanı da erteleyemez. YSK'nın seçim tarihlerini değiştirme yetkisi olduğunu kabul etmek, YSK'nın Anayasa'dan, kanunlardan ve TBMM'den üstün olduğu anlamına gelir. Anayasa, Cumhurbaşkanı'nın da YSK'nın da üstündedir" dedi.

18:54 İdris Şahin: Seçimleri Ysk da Erteleyemez, Sayın Cumhurbaşkanı da Erteleyemez Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Sözcüsü İdris Şahin, deprem bölgesinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmesinin ardından başlayan seçim erteleme tartışmalarına ilişkin, “Anayasa’mıza göre, mevcut durumda seçimlerin ertelenmesi mümkün değildir. YSK da erteleyemez, Sayın Cumhurbaşkanı da erteleyemez. YSK’nın seçim tarihlerini değiştirme yetkisi olduğunu kabul etmek, YSK’nın Anayasa’dan, kanunlardan ve yasama organı TBMM’den üstün olduğu anlamına gelir. Ortada Anayasa varken YSK’nın veya herhangi bir başka yapının iradesinin hiçbir hükmü yoktur. Anayasa’mız, Sayın Cumhurbaşkanı’nın da YSK’nın da üstündedir” dedi.

17:49 İbrahim Çanakcı'dan Borsa İstanbul'un Geç Kapanmasına Tepki: "Kapatma Kararındaki Gecikmeye İlişkin Bağımsız Bir Soruşturma Yürütülsün" Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakcı, Türkiye, deprem felaketiyle sarsılırken Borsa İstanbul’un üç gün açık kalmasına tepki göstererek, “Kapatma kararındaki gecikmeye ilişkin bağımsız bir soruşturma yürütülsün. Bu süreçteki işlemler kapsamlı olarak incelensin. Yatırımcıların gecikme nedeniyle oluşan zararları tazmin edilsin” dedi.

16:42 Ali Babacan: "Bu Zor Zamanda Dahi İftira Peşine Düşen Fırsatçıları Allah'a Havale Ediyorum" Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Bu zor zamanda dahi iftira peşine düşen fırsatçıları Allah’a havale ediyorum. Milletçe acımızı yaşarken iftira peşinde koşan fırsatçılara yanıt vermek zorunda kaldığımız için biz utanıyoruz” açıklamasını yaptı.

16:11 Mithat Sancar: Bir Deprem Ülkesi Olan Türkiye'de 3 Milyon Yapının Denetimsiz Bir Şekilde Af Kapsamına Alınması, Cinayetin Kanunileşmesi Anlamına... HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “AKP’nin iş başına geldiği 2002 yılından bugüne, 2023 yılına kadar tam 9 defa imar affı yasaları çıkarılmıştır. 1955-2022 yılları arasındakinden daha fazla imar affını bu iktidar kendi 21 yıllık iktidar yönetimi döneminde kanunlaştırmıştır. Üstelik AKP iktidarı, bu imar affına ‘imar barışı’ deyip siyasi bir rant devşirme çabasından da geri durmamıştır. Söz konusu imar affı kanunlarından yararlanan yapı sayısı 3 milyon civarındadır. Bir deprem ülkesi olan Türkiye’de 3 milyon yapının denetimsiz bir şekilde af kapsamına alınması, cinayetin açık bir şekilde kanunileşmesi anlamına geliyor” dedi.

15:58 İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri: Ömer Çelik'in Sözlerine Aynen Katılıyoruz. Türkiye'yi Yönetemiyorsunuz, Yönetiyormuş Gibi Yapıyorsunuz İstanbul Barış ve Demokrasi Güçleri, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından yaşanan sıkıntılarla ilgili "Her büyük felakette olduğu gibi bu deprem felaketinde de devlet enkaz altında kalmıştır. 1999 Gölcük depremi üzerinde yazdığı yazı hafızalarda yerini korurken bugün aksini söyleyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in 'Türkiye yönetilemiyor ve yönetemeyen, yönetmesi mümkün olmayan bir mekanizmanın yönetiyormuş gibi yapması binlerce cana mal oluyor. Eğer bugün birilerin fiyakası bozulmasın diye söylenmesi gerekenlerin ‘milli birlik ve beraberlik’ nutuklarının altında ezilmesine göz yumarsak; bugün susarsak, bu çarpık mekanizma yüzünden yüzlerce insanın ebediyen susmasına ortak olmuş olacağız' sözlerine aynen katılıyoruz. Türkiye’yi yönetemiyorsunuz, yönetiyormuş gibi yapıyorsunuz. Afet değil bu bir katliamdır bunun sorumlusu da siyasi iktidardır" denildi.

08:05 Orhan Aydın'ın depremde yaşamını yitiren kızı son yolculuğuna uğurlandı Sanatçı Orhan Aydın'ın Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme Hatay'da yakalanan kızı enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Aydın'ın kızı dün Muğla'da gözyaşları içinde toprağa verildi.

20:56 KILIÇDAROĞLU İNSANLARIN OTURDUKLARI KONUTU, İNSANLARA MEZAR ETTİLER DEPREM bölgesi Hatay'da düzenlenen MYK Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Son 10 aya bakın; neredeyse bütün televizyon kanallarında deprem uzmanlarının konuştuğunu görürsünüz, 'Önlem alın' diye hocaların yakardığını görürsünüz. Ne yapıldı Bol miktarda imar affı çıkarıldı.

20:56 KILIÇDAROĞLU İNSANLARIN OTURDUKLARI KONUTU, İNSANLARA MEZAR ETTİLER DEPREM bölgesi Hatay'da düzenlenen MYK Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Son 10 aya bakın; neredeyse bütün televizyon kanallarında deprem uzmanlarının konuştuğunu görürsünüz, 'Önlem alın' diye hocaların yakardığını görürsünüz. Ne yapıldı Bol miktarda imar affı çıkarıldı.

16:22 Kılıçdaroğlu, CHP Merkez Yönetimi Kurulu'nu Hatay'da Topladı: "Devlet Bir Kişinin Kişisel Hırslarına Alet Olamaz" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devlette farklı kurumların 500’ün üzerinde deprem raporu hazırlayarak uyardığını belirtirken, “Devleti yönetmeyi bilmiyorlar, devletin ne olduğunu bilmiyorlar. Devlet saraydan ibaret değildir. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni siz nasıl böyle yönetirsiniz? Bir devlet bir kişinin kişisel hırslarına alet olamaz. Kişisel beklentileri üzerinden bir devlet yönetilemez” dedi. Kılıçdaroğlu, “Yazıktır günahtır bu ülkeye, böyle bir yönetimi hak etmiyoruz. Deprem kuşağında olduğumuzu bildiğimiz halde deprem kuşağı üzerindeki kentleri büyütüyorsak, gerekli önlemleri alamıyorsak, siyaset kısır bir anlayışla devleti yönetmeye kalkıyorsa bu tür felaketler her zaman kapımıza gelecektir. Biz devletin ve devlet bürokrasisinin daha sağlıklı ve daha tutarlı bir anlayışla yönetilmesini istiyoruz” diye konuştu.

01:25 On binlerce İsrailli, Netanyahu hükümetine karşı protestoların altıncı haftasında sokaklara döküldü İsrail genelinde on binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifi ve sağ politikalarına karşı çıkmak için üst üste altıncı hafta protestolar düzenledi.

16:23 Kızılay'ın il il yemek dağıtım noktaları Kızılay, depremden etkilenen 10 ilde farklı noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla afetzedelere beslenme desteğini sürdürüyor.

16:23 Kızılay'ın il il yemek dağıtım noktaları Kızılay, depremden etkilenen 10 ilde farklı noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla afetzedelere beslenme desteğini sürdürüyor.

10:15 DENİZ BAYKAL: Siyasette geçen 55 yıl Doçent olduğu 1968'de CHP'ye girerek siyasal yaşama atılan Deniz Baykal, yarım asırdan fazla süren siyasi yaşamında, parti genel başkanlığından bakanlığa, milletvekilliğinden geçici TBMM Başkanlığına kadar birçok görevde bulundu.

10:15 DENİZ BAYKAL: Siyasette geçen 55 yıl Doçent olduğu 1968'de CHP'ye girerek siyasal yaşama atılan Deniz Baykal, yarım asırdan fazla süren siyasi yaşamında, parti genel başkanlığından bakanlığa, milletvekilliğinden geçici TBMM Başkanlığına kadar birçok görevde bulundu.

02:33 Biden, Brezilya Devlet Başkanı Lula ile Beyaz Saray'da görüştü NEW ABD Başkanı Joe Biden, resmi temaslar için ülkeyi ziyaret eden Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı Beyaz Saray'da ağırladı.

19:15 Sakarya Büyükşehir Belediyesi deprem yardımı toplama merkezini Demokrasi Meydanı'na taşıyacak Sakarya Büyükşehir Belediyesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye yardım malzemeleri göndermek üzere oluşturulan toplama merkezinin yarından itibaren 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na taşınacağını bildirdi.

17:19 KADEM, deprem bölgesi için yardım kampanyası başlattı Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hayatı olumsuz etkileyen zorlu şartların ortadan kaldırılması ve depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için seferberlik başlattı.

14:49 "Asrın felaketi"nde, sivil toplum kuruluşlarının depremzedelere desteği sürüyor "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, çok sayıda vakıf ve derneğin aralarından bulunduğu kuruluş, sahada yardım faaliyetleri yürütüyor.

13:53 Cami depremde hasar gördü, cemaat meydanda cuma namazı kıldı Cami depremde hasar gördü, cemaat meydanda cuma namazı kıldıOSMANİYE Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde hasar gören ve minaresi yıkılan caminin cemaati cuma namazını meydanda kıldı.

12:35 Chp, Sosyal Medya Kısıtlaması Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu CHP, 8 Şubat’ta sosyal medyaya bant daraltması yoluyla getirilen kısıtlamayla ilgili dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, “Yapılan düzenlemenin bu süreçte iktidara yönelen tepkilerin duyulmaz ve görünmez kılınması amacı taşıdığı aşikar olup depremden etkilenen bölgelerle olan iletişimin önemi, deprem mağdurlarının durumu hiçbir şekilde önemsenmemiştir. Haberleşme, iletişim ve ifade özgürlüğü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10., Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 22., 25., 26, ve 28. maddeleri ile güvence altına alınmıştır. Ayrıca Türk Ceza Kanunu içerisinde müstakil bir suç olarak 124. madde hükmü içerisinde düzenlenmiştir. İçerisinde bulunduğumuz olağanüstü durumlarda iletişimin kısıtlanması bir kenara etkin ve yaygın bir şekilde kullanımı için devletin tüm makam ve mekanizmalarının seferber edilmesi gerekirken bu durumun aksine sorumlu kurumlarca hareket edilmiş ve akabinde deprem mağdurlarının kamu hizmetlerinden yararlanma hakkı engellenmiştir” ifadelerine yer verildi.

23:20 İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı gösteriler devam ediyor İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifi ve sağ politikalarına karşı Batı Kudüs'te gösteri düzenlendi.

23:20 İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı gösteriler devam ediyor İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifi ve sağ politikalarına karşı Batı Kudüs'te gösteri düzenlendi.

16:59 Kızılay, deprem bölgesindeki gıda ve yardım dağıtım noktalarını açıkladı Kızılay, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki gıda ve yardım dağıtım noktalarını paylaştıAdana'da yer alan dağıtım noktaları;Mobil mutfak: Seyhan (Hatay'a geçmesi planlanıyor)İkram Aracı: ÇukurovaAdıyaman'da yer alan dağıtım noktaları;

11:25 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Twitter yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin açıklama Açıklaması Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dezenformasyon, insanlığın ortak düşmanıdır ve aynı zamanda demokrasi, toplumsal barış ve milli güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir.

00:58 Bafra beyaza büründü Samsun'un Bafra ilçesinde yoğun kar yağışı sonucu beyaza büründü, 34 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

22:35 Elbistan'dan yola çıkan otobüs depremzedeleri İstanbul'a getirdi Elbistan'dan yola çıkan otobüs depremzedeleri İstanbul'a getirdi Elbistan'daki depremzedeleri taşıyan otobüs Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na geldi.

21:28 Ali Babacan: "Hükümete Acil Çağrım, Şu Sosyal Medya Üzerindeki Karartmayı Kaldırın" Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hatay’da yaptığı açıklamada, “Sosyal medyayı karartmak, kapatmak ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını dillendirmesini engellemektir. Buradan hükümete acil çağrım, şu sosyal medya üzerindeki karartmayı kaldırın” dedi.

19:55 Kahramanmaraş depremine Yunanistan'dan dayanışma ve yardım kampanyaları: 'Bugün hepimiz birer Türküz' Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen; binlerce kişinin ölümüne yol açan depremler, Yunanistan’da dayanışma ve yardım kampanyalarını harekete geçirdi.

18:08 Ali Babacan: "İletişimin Can Kurtardığı Bir Günde Twitter Engellenir mi Bu Nasıl Bir İş Bilmezlik? Ne Yapıyorsunuz Siz?" Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, “İletişimin can kurtardığı bir günde twitter engellenir mi? Bu nasıl bir iş bilmezlik? Vatandaş harıl harıl VPN indirmeye çalışıyor. VPN şarj tüketimini arttırıyor. Ne yapıyorsunuz siz” dedi.

15:11 Karadeniz illerinde depremzedeler için kan bağışı seferberliği sürüyor Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde etkili olan depremlerde yaralananlar için Trabzon, Ordu, Rize ve Giresun'da vatandaşlar kan bağışında bulunmaya devam ediyor.

14:28 Bafra beyaza büründü, 34 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı Bafra beyaza büründü, 34 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandıSAMSUN Samsun'un Bafra ilçesinde yoğun kar yağışı sonucu beyaza büründü, 34 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.