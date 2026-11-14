Sanchez ve Löfven, YENİ Parti kurultayına Özgür Özel'e destek mesajı gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sanchez ve Löfven, YENİ Parti kurultayına Özgür Özel'e destek mesajı gönderdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Sanchez ve Löfven, YENİ Parti kurultayına Özgür Özel\'e destek mesajı gönderdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Sanchez ve Löfven, YENİ Parti kurultayına Özgür Özel\'e destek mesajı gönderdi
Haber Videosu

Avrupa Sosyalist Partisi Genel Başkanı Stefan Löfven ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez, YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı'na video mesaj gönderdi. Löfven demokrasi ve dayanışma vurgusu yaparken Sanchez, Özgür Özel liderliğindeki partinin başarısını diledi.

(ANKARA) - Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez ve Avrupa Sosyalist Partisi Genel Başkanı Stefan Löfven, YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı'na mesaj gönderdi.

YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı'na video mesaj gönderen Avrupa Sosyalist Partisi Genel Başkanı Stefan Löfven, "Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı olarak kongrenize hitap etmek benim için büyük bir onur. Bugün Ankara'da sizlerle birlikte olamasam da PES adına size açık bir mesaj iletmek istiyorum: Yanınızdayız ve birlikteyiz. YENİ Partinizin kurulması önemli bir siyasi duruştur" dedi.

Löfven, şunları kaydetti:

"Bu, Türkiye'de demokrasiyi ve siyasi çoğulculuğu savunma cesaretinin, direnişinin ve kararlılığının bir ifadesidir. Verdiği mesaj çok açıktır: Demokrasi susturulamaz, siyasi çeşitlilik bastırılamaz. Bugün her zamankinden daha fazla, demokrasinin temellerini savunmak zorundayız: Hukukun üstünlüğünü, bağımsız yargıyı, kuvvetler ayrılığını ve güçlü denge ve denetim mekanizmalarını. Kurumlar iktidardakilerin çıkarlarına hizmet etmemeli, onları hesap verebilir kılmalıdır. Özgür Özel ile ve Türkiye'de demokratik özgürlükleri korumak için mücadele eden herkesle dayanışma içindeyiz. Ekrem İmamoğlu'nun ve özgürlüğünden ve demokratik görevinden mahrum bırakılan tüm seçilmiş temsilcilerin yanındayız. Ama her şeyden önce, birlikte durmalıyız. Demokratik güçler arasında birlik ve dayanışma vazgeçilmezdir. Hiçbir siyasi hareket bu mücadeleyle tek başına yüzleşmek zorunda kalmamalıdır.

Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı olarak sizi temin ederim ki dostluğumuza, dayanışmamıza ve desteğimizin süreceğine güvenebilirsiniz. Mücadeleniz tek bir partiden çok daha fazlasıdır. Bu mücadele, Türkiye'de demokrasinin geleceğine dairdir. Özgür ve demokratik bir Türkiye, Avrupa için daha güçlü bir ortaktır. Bu mücadelede sizinle birlikteyiz. Kongrenizin başarılı geçmesini dilerim. Yaşasın demokrasi, yaşasın dayanışma."

SANCHEZ'DEN MESAJ

Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de kurultaya gönderdiği mesajda, şunları kaydetti:

"Sevgili Özgür, YENİ Partili değerli yol arkadaşlarım, Sosyalist Enternasyonal adına, 14 Kasım'da gerçekleştireceğiniz Kurultayınızın başarıyla geçmesi dileğiyle en içten selam ve iyi dileklerimi iletiyorum. Örgütümüz demokrasi, barış, eşitlik ve sosyal adalet için mücadele etmektedir. Bu mücadelede ortak bir ideal etrafında buluşuyoruz. Siyasi partiler; toplumların dönüşümünde öncü rol üstlenmek, halkın sesine kulak vermek, temel değerlerimizi yaşatıp savunurken gelecek kuşakları yarına hazırlamak gibi son derece önemli bir sorumluluk taşımaktadır. YENİ Parti'yi kurduğunuz dönemde yanınızda yer almamızın temelinde de işte bu ortak ilke ve değerler bulunmaktadır. Özgür Özel'in liderliğinde ve çok sayıda değerli kadın ve erkeğin katkılarıyla, içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde önemli başarılara imza atacağınıza yürekten inanıyorum. Sosyalist Enternasyonal'in büyük ailesi içinde iş birliğimizi sürdürmeyi; ilerici hareketi her geçen gün daha da güçlendirmeyi ve demokrasi, özgürlük ve sosyal adalet konusundaki ortak kararlılığımızı daha ileriye taşımayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kongrenizin verimli ve başarılı geçmesini diliyor; tüm kuşakları kucaklayan, daha iyi, daha kapsayıcı ve daha adil bir dünyanın inşası için birlikte çalışmayı temenni ediyorum. En içten selamlarım ve dayanışma duygularımla."

Kaynak: ANKA
Stefan LöfvenÖzgür ÖzelYeni PartiDemokrasiPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
New York’ta yeni turnikeler 10 saniyede aşıldı: Bütçe 1,1 milyar dolar New York'ta yeni turnikeler 10 saniyede aşıldı: Bütçe 1,1 milyar dolar
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
Trabzonsporlu Salah Mısır’ın kralı oldu Tarihi rekoru kırdı Trabzonsporlu Salah Mısır'ın kralı oldu! Tarihi rekoru kırdı
Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi O anlar objektiflere yansıdı Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi! O anlar objektiflere yansıdı
Ankara’da “Çobanlar Grubu“na operasyon Servetlerine el konuldu Ankara'da "Çobanlar Grubu"na operasyon! Servetlerine el konuldu
ABD’de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı Nedeni ortaya çıktı ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim “Türkiye’nin Bezos’u olayım“ demiş Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
12:23
Özgür Özel’in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu
Özgür Özel'in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:47
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
10:24
MEB’den köklü değişiklik Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
MEB'den köklü değişiklik! Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
09:21
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi Nikahın mimarı kızları oldu
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
08:35
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
00:10
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu
Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
00:02
ABD’de tüm uçuşlar durduruldu
ABD'de tüm uçuşlar durduruldu
23:24
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 12:54:35. #.0.2#
SON DAKİKA: Sanchez ve Löfven, YENİ Parti kurultayına Özgür Özel'e destek mesajı gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android