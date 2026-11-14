Sanchez ve Löfven, YENİ Parti kurultayına Özgür Özel\'e destek mesajı gönderdi

(ANKARA) - Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez ve Avrupa Sosyalist Partisi Genel Başkanı Stefan Löfven, YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı'na mesaj gönderdi.

YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı'na video mesaj gönderen Avrupa Sosyalist Partisi Genel Başkanı Stefan Löfven, "Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı olarak kongrenize hitap etmek benim için büyük bir onur. Bugün Ankara'da sizlerle birlikte olamasam da PES adına size açık bir mesaj iletmek istiyorum: Yanınızdayız ve birlikteyiz. YENİ Partinizin kurulması önemli bir siyasi duruştur" dedi.

Löfven, şunları kaydetti:

"Bu, Türkiye'de demokrasiyi ve siyasi çoğulculuğu savunma cesaretinin, direnişinin ve kararlılığının bir ifadesidir. Verdiği mesaj çok açıktır: Demokrasi susturulamaz, siyasi çeşitlilik bastırılamaz. Bugün her zamankinden daha fazla, demokrasinin temellerini savunmak zorundayız: Hukukun üstünlüğünü, bağımsız yargıyı, kuvvetler ayrılığını ve güçlü denge ve denetim mekanizmalarını. Kurumlar iktidardakilerin çıkarlarına hizmet etmemeli, onları hesap verebilir kılmalıdır. Özgür Özel ile ve Türkiye'de demokratik özgürlükleri korumak için mücadele eden herkesle dayanışma içindeyiz. Ekrem İmamoğlu'nun ve özgürlüğünden ve demokratik görevinden mahrum bırakılan tüm seçilmiş temsilcilerin yanındayız. Ama her şeyden önce, birlikte durmalıyız. Demokratik güçler arasında birlik ve dayanışma vazgeçilmezdir. Hiçbir siyasi hareket bu mücadeleyle tek başına yüzleşmek zorunda kalmamalıdır.

Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı olarak sizi temin ederim ki dostluğumuza, dayanışmamıza ve desteğimizin süreceğine güvenebilirsiniz. Mücadeleniz tek bir partiden çok daha fazlasıdır. Bu mücadele, Türkiye'de demokrasinin geleceğine dairdir. Özgür ve demokratik bir Türkiye, Avrupa için daha güçlü bir ortaktır. Bu mücadelede sizinle birlikteyiz. Kongrenizin başarılı geçmesini dilerim. Yaşasın demokrasi, yaşasın dayanışma."

SANCHEZ'DEN MESAJ

Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de kurultaya gönderdiği mesajda, şunları kaydetti:

"Sevgili Özgür, YENİ Partili değerli yol arkadaşlarım, Sosyalist Enternasyonal adına, 14 Kasım'da gerçekleştireceğiniz Kurultayınızın başarıyla geçmesi dileğiyle en içten selam ve iyi dileklerimi iletiyorum. Örgütümüz demokrasi, barış, eşitlik ve sosyal adalet için mücadele etmektedir. Bu mücadelede ortak bir ideal etrafında buluşuyoruz. Siyasi partiler; toplumların dönüşümünde öncü rol üstlenmek, halkın sesine kulak vermek, temel değerlerimizi yaşatıp savunurken gelecek kuşakları yarına hazırlamak gibi son derece önemli bir sorumluluk taşımaktadır. YENİ Parti'yi kurduğunuz dönemde yanınızda yer almamızın temelinde de işte bu ortak ilke ve değerler bulunmaktadır. Özgür Özel'in liderliğinde ve çok sayıda değerli kadın ve erkeğin katkılarıyla, içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde önemli başarılara imza atacağınıza yürekten inanıyorum. Sosyalist Enternasyonal'in büyük ailesi içinde iş birliğimizi sürdürmeyi; ilerici hareketi her geçen gün daha da güçlendirmeyi ve demokrasi, özgürlük ve sosyal adalet konusundaki ortak kararlılığımızı daha ileriye taşımayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kongrenizin verimli ve başarılı geçmesini diliyor; tüm kuşakları kucaklayan, daha iyi, daha kapsayıcı ve daha adil bir dünyanın inşası için birlikte çalışmayı temenni ediyorum. En içten selamlarım ve dayanışma duygularımla."