Yaşayan Miras Okulu'nun yeni dönemi 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde açılışla başladı - Son Dakika
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Yaşayan Miras Okulu'nun yeni dönemi 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde açılışla başladı

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Yaşayan Miras Okulu\'nun yeni dönemi 15 Temmuz Demokrasi Müzesi\'nde açılışla başladı
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Yaşayan Miras Okulu yeni eğitim dönemini 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde başlattı. Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili Doç. Dr. Ahmet Erman Aral ve Genel Müdür Selim Terzi'nin katıldığı programda öğrenciler atölyelerde etkinliklere katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yaşayan Miras Okulu, yeni eğitim dönemi için kapılarını açtı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan yeni eğitim dönemi, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde başladı.

Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili Doç. Dr. Ahmet Erman Aral, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi katıldı.

Geleneksel kültürün yaşatılması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefiyle düzenlenen programa, öğrenciler, öğretmenler, kültürel miras taşıyıcıları, sanatkarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Seymen gösterisiyle başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmalarıyla devam etti.

Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının milli kültürün devamlılığı bakımından taşıdığı öneme işaret etti.

Kültürün yalnızca korunması gereken bir geçmiş değil, aynı zamanda yaşatılması ve gelecek kuşakların hayatına dahil edilmesi gereken canlı bir değerler bütünü olduğunu belirten Yılmaz, Yaşayan Miras Okulunun bu anlayış doğrultusunda önemli bir işlev üstlendiğini kaydetti.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili Doç. Dr. Ahmet Erman Aral da somut olmayan kültürel mirasın korunmasında uluslararası işbirliğinin, toplumsal katılımın ve kuşaklar arası aktarımın önemine dikkati çekti.

Aral, kültürel mirasın yalnızca geçmişten devralınan değerlerden ibaret olmadığını, yaşayan toplulukların katkılarıyla varlığını sürdüren ve geleceğe taşınan ortak bir birikim olduğunu vurguladı.

Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi de kültürel mirasın korunmasının yanı sıra yaşatılması ve gündelik hayatın içerisinde yeniden üretilmesinin önemine değindi.

Terzi, Yaşayan Miras Okulunun, çocukların ve gençlerin kendi kültürel değerleriyle doğrudan tanışmalarına, geleneksel sanatları ve zanaatları ustalarından öğrenmelerine imkan sağlayan önemli bir kültürel aktarım ortamı olduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Gökben Süzer'in eserlerinden oluşan "Yaşayan Mirasın Renkleri" adlı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Sözlü anlatı gelenekleri çerçevesinde Dede Korkut anlatıları, Anadolu masalları ve Karagöz gösterisiyle buluşan öğrenciler, kubur, geleneksel ahşap oyuncak, çini, tezhip, minyatür, hat, ebru, mangala, ahşap baskı, geleneksel Türk okçuluğu ve geleneksel çocuk oyunları atölyelerinde uygulamalı etkinliklere katıldı.

Etkinlikte ayrıca, Evrim Ölçer Özünel'in "Yaşayan Miras Elçileri- Sözün Tılsımı" adlı kitabı için imza programı düzenlendi.

İlk beş aylık faaliyet döneminde 11 bin çocuğu kültürel miras ile buluşturan Yaşayan Miras Okulu, kültürel mirası yalnızca tanıtan değil, çocukları ve gençleri bu mirasın yaşayan birer parçası haline getiren eğitim ve aktarım anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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