HABAŞ'ta 18 işçi öldü, Emek ve Demokrasi Güçleri bağımsız soruşturma istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

HABAŞ'ta 18 işçi öldü, Emek ve Demokrasi Güçleri bağımsız soruşturma istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
HABAŞ\'ta 18 işçi öldü, Emek ve Demokrasi Güçleri bağımsız soruşturma istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
HABAŞ\'ta 18 işçi öldü, Emek ve Demokrasi Güçleri bağımsız soruşturma istedi
Haber Videosu

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Aliağa'daki HABAŞ tesislerindeki patlamada 18 işçinin öldüğünü hatırlatarak bağımsız soruşturma istedi. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin, son üç haftada aynı tesiste üçüncü ölümlü olayın yaşandığını belirtti.

(İZMİR) – İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Aliağa HABAŞ Demir Çelik tesislerinde meydana gelen ölümlü patlamaya ilişkin basın açıklaması yaptı. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin, "Bir işyerinde çalışanların yaşamını korumak için alınması gereken önlemler alınmıyorsa, ortaya çıkan sonuç kader değil, önlenebilir bir iş cinayetidir" dedi.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Aliağa'da HABAŞ Demir Çelik tesislerinde meydana gelen ölümlü patlamaya ilişkin Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması düzenledi. Kurumlar adına açıklamayı okuyan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin, facianın göz göre göre geldiğini belirterek gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundu.

Facianın son üç hafta içerisinde tesiste yaşanan üçüncü ölümlü olay olduğuna dikkat çeken Gümüştekin, ihmaller zincirini vurgulayarak şunları söyledi:

"HABAŞ'ta yaşanan bu büyük facia, tek başına meydana gelen bir olay değildir. Son üç hafta içerisinde, 21 Ekim ve 5 Kasım tarihlerinde aynı fabrikada iki işçi arkadaşımızın daha hayatını kaybetmiş olması, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında ciddi ve süreklilik gösteren sorunların bulunduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Daha önce yaşanan ölümlere rağmen gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı, denetimlerin nasıl yapıldığı ve bu ölümlerin ardından hangi tedbirlerin hayata geçirildiği açıklanmadan, üçüncü ölümcül olay olarak 18 işçi arkadaşımızın hayatını kaybettiği bu büyük facianın yaşanması, felaketin göz göre göre geldiğini göstermektedir. HABAŞ'ta yaşananlar artık münferit iş kazaları olarak değerlendirilemez."

"AÇIKLAMALAR ÇELİŞKİLİ, GERÇEKLER ORTAYA ÇIKARILMALI"

Olayın ardından yapılan resmi açıklamalar arasındaki çelişkilere değinen Gümüştekin, bağımsız bir soruşturmanın önemine işaret ederek şöyle devam etti:

"İlk açıklamalarda olayın meydana geliş biçimine ilişkin farklı bilgiler kamuoyuna yansımıştır. İzmir Valiliği, tavan vincinin düşmesi ve düşen malzemelerin doğal gaz hattına çarpması sonucu patlamanın meydana geldiğini açıklarken, şirket tarafından yapılan açıklamada olayın elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışması sırasında gerçekleştiği belirtilmiştir. Bu farklı açıklamalar, olayın nasıl meydana geldiğinin bütün yönleriyle ve bağımsız biçimde ortaya çıkarılmasını daha da önemli hale getirmektedir.

Bakım çalışmasının rutin olması, taşıdığı riskleri ortadan kaldırmaz. Tam tersine, planlı ve düzenli olarak gerçekleştirilen bir bakım çalışmasında meydana gelen bu ölçekteki bir facia, risklerin önceden öngörülüp öngörülmediği ve gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı sorusunu daha da ağırlaştırmaktadır. Yaşananları yalnızca 'teknik arıza' veya 'kaza' olarak açıklamak, işçi ölümlerinin nedenlerini ve sorumluluk zincirini görünmez hale getiremez. Bir işyerinde çalışanların yaşamını korumak için alınması gereken önlemler alınmıyorsa, denetim mekanizmaları görevini yerine getirmiyorsa ve üretimin sürekliliği ile karlılık işçi sağlığının önüne geçiriliyorsa, ortaya çıkan sonuç kader değil, önlenebilir bir iş cinayetidir."

"FACİANIN SORUMLULUĞU BİRKAÇ ÇALIŞANA YIKILAMAZ"

İşverenin mevzuattan doğan sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan ve kamu kurumlarına da çağrıda bulunan Gümüştekin, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işverene çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlama yükümlülüğü getirmektedir. Dolayısıyla bu faciada yalnızca patlamanın teknik nedeni değil, işverenin mevzuattan doğan önleme ve koruma yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği de araştırılmalıdır. Bakım çalışması öncesinde gerekli enerji ve gaz izolasyonlarının yapılıp yapılmadığı, vinç ve kaldırma ekipmanlarının periyodik kontrollerinin yapılıp yapılmadığı ve bütün bu süreçlerin kimlerin onayı ve denetimi altında yürütüldüğü bütün açıklığıyla ortaya çıkarılmalıdır.

HABAŞ'taki facianın sorumluluğu yalnızca olay anında orada bulunan birkaç çalışanın üzerine yıkılamaz. İşverenin, iş güvenliği sorumlularının, alt işverenlerin ve denetim görevini yerine getirmekle yükümlü kamu kurumlarının sorumlulukları bütünlüklü biçimde araştırılmalıdır. Soruşturmanın bağımsız, etkin ve şeffaf biçimde yürütülmesini istiyoruz. Olay yeri ve teknik delillerin korunması, iş güvenliği belgelerinin, risk değerlendirmelerinin, bakım kayıtlarının, periyodik kontrol raporlarının ve çalışma izinlerinin eksiksiz biçimde incelenmesi; işçi arkadaşlarımızın ve tanıkların ifadelerinin güvence altına alınması gerekmektedir. Sorumluluğu bulunan herkes, makamı ve konumu ne olursa olsun hesap vermelidir."

Kaynak: ANKA
Yerel HaberlerDemokrasiPolitikaAliağaGüncelİzmirEgeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sivas’ta dev altın rezervi: 893 bin onsluk kaynak belirlendi Sivas'ta dev altın rezervi: 893 bin onsluk kaynak belirlendi
Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
Görüntü gece yarısı kaydedildi Herkes bu kangaldan yavru istiyor Görüntü gece yarısı kaydedildi! Herkes bu kangaldan yavru istiyor
Bakan Fidan’ın “Beni hatırladınız mı“ diyen genç kıza cevabı bomba Bakan Fidan'ın "Beni hatırladınız mı?" diyen genç kıza cevabı bomba
Müzik tartışmasında kan aktı 10 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki kızı öldürdü Müzik tartışmasında kan aktı! 10 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki kızı öldürdü
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
19:43
İran ABD’yi adres vererek tehdit etti: Avrupa’daki üsleri vurabiliriz
İran ABD'yi adres vererek tehdit etti: Avrupa'daki üsleri vurabiliriz
19:35
İstanbul’a hem fırtına hem de yağmur uyarısı Çok kuvvetli geliyor
İstanbul'a hem fırtına hem de yağmur uyarısı! Çok kuvvetli geliyor
19:15
Sergen Yalçın, İrfan Can Kahveci’nin kadroda neden olmadığını açıkladı
Sergen Yalçın, İrfan Can Kahveci'nin kadroda neden olmadığını açıkladı
18:14
Doğaya 14 kurt bıraktılar Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
17:59
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad’da son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad'da son yolculuğuna uğurlandı
17:50
Evin temelini kazarken servet buldular
Evin temelini kazarken servet buldular
16:35
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
16:16
Görüntü Türkiye’den Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
16:02
Bakan Fidan’ın “Beni hatırladınız mı“ diyen genç kıza cevabı bomba
Bakan Fidan'ın "Beni hatırladınız mı?" diyen genç kıza cevabı bomba
15:31
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
14:40
Savcı Sayan’dan Kavcıoğlu’nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 20:29:06. #7.12#
SON DAKİKA: HABAŞ'ta 18 işçi öldü, Emek ve Demokrasi Güçleri bağımsız soruşturma istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android