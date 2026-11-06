ANTGİAD heyeti TBMM'de Özgür Özel ve AK Parti, MHP milletvekilleriyle görüştü - Son Dakika
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ANTGİAD heyeti TBMM'de Özgür Özel ve AK Parti, MHP milletvekilleriyle görüştü

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ANTGİAD heyeti TBMM\'de Özgür Özel ve AK Parti, MHP milletvekilleriyle görüştü
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ANTGİAD heyeti, TBMM'de Özgür Özel, YENİ Parti Antalya milletvekilleri, AK Parti ve MHP milletvekilleriyle görüştü. Görüşmelerde Cumhuriyet'in kazanımları, demokrasi, toplumsal uzlaşma ve gençlerin geleceği ele alındı.

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) heyeti, Ankara temasları kapsamında YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti Antalya milletvekilleri, AK Parti ve MHP milletvekilleriyle bir araya geldi. Görüşmelerde Cumhuriyet'in kazanımları, demokrasinin güçlendirilmesi, çok seslilik, toplumsal uzlaşma ve gençlerin geleceği ele alındı.

ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş beraberindeki üyelerle, Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirdikleri ziyaretlerde farklı siyasi partilerin temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu.

ANTGİAD heyeti, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve YENİ Parti Antalya milletvekillerinin yanı sıra AK Parti ve MHP milletvekilleriyle bir araya gelerek Türkiye'nin demokratik ve ekonomik geleceğine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

"Cumhuriyet ortak değerimiz, demokrasi ortak sorumluluğumuzdur"

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan ANTGİAD Başkanı Yavaş, siyasi partilerin demokratik hayatın vazgeçilmez kurumları olduğunu vurguladı. Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin en büyük kazanımlarından biri millet egemenliğidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu egemenliğin hayat bulduğu en önemli kurumdur. Siyasi partilerimiz farklı düşünceleri ve toplumsal beklentileri temsil ediyor. Bu çeşitliliği demokrasimizin zenginliği olarak görüyoruz. Demokrasinin olgunluğu, farklı düşünen insanların birbirini dinleyebilmesiyle ölçülür. İktidarıyla, muhalefetiyle bütün siyasi kurumlarımızın ortak sorumluluğu, ülkemizin geleceğini daha güçlü kılmaktır."

"Siyasette diyalog ve uzlaşma kültürü güçlenmeli"

Görüşmelerde toplumsal birlik, karşılıklı saygı ve ortak akıl anlayışının önemini dile getirdiklerini belirten Yavaş, şunları söyledi:

"Ülkemizin eğitim, ekonomi, hukuk ve toplumsal huzur gibi temel meseleleri, uzun vadeli ve ortak akla dayalı çözümler gerektiriyor. Farklı siyasi görüşlerin birbirini dinlemesi, ortak sorunlar etrafında buluşması ve çözüm üretmesi demokrasimizi güçlendirir. Siyasi partiler farklı yollardan yürüyebilir. Türkiye'nin aydınlık geleceği hepimizin ortak hedefidir. Bizler, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında siyasi diyalog ve uzlaşma kültürünün daha da gelişmesini arzu ediyoruz."

"Gençlerin geleceği, Türkiye'nin geleceğidir"

Atatürk'ün Cumhuriyet'i gençliğe emanet etmesinin büyük bir sorumluluk taşıdığını belirten Yavaş, gençlerin eğitim, girişimcilik ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması gerektiğini ifade etti. Yavaş, "Gençlerimizin kendi ülkelerinde gelecek kurma güvenini güçlendirmeliyiz. Nitelikli eğitim, liyakat, hukuka güven ve fırsat eşitliği bu hedefin temelidir. Üreten, teknoloji geliştiren, dünya ile rekabet eden bir Türkiye için gençlerimizin enerjisine ve yeteneklerine ihtiyacımız var" diye konuştu.

"ANTGİAD olarak ortak aklın gücüne inanıyoruz"

ANTGİAD'ın 36 yıllık geçmişiyle Antalya'nın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunduğunu hatırlatan Yavaş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bizler, sivil toplumun siyasetle kurduğu yapıcı diyaloğu son derece önemsiyoruz. Hukukun üstünlüğünün, demokratik kurumların, bilimsel düşüncenin ve üretim ekonomisinin güçlendiği bir Türkiye ortak hedefimizdir. Bugün farklı siyasi partilerimizin temsilcileriyle bir araya gelmemizi, bu anlayışımızın somut bir yansıması olarak görüyoruz. Cumhuriyet hepimizin ortak değeri, demokrasi hepimizin ortak sorumluluğudur. Bizleri kabul eden tüm siyasi parti temsilcilerine teşekkür ediyor, ülkemizin geleceği için diyalog ve iş birliği anlayışının güçlenmesini diliyoruz."

Kaynak: İHA
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